Объем выдачи потребительских кредитов в Поволжском банке в ноябре превысил 17 млрд рублей

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С начала 2020 года Поволжский банк Сбербанка выдал почти 750 тысяч потребительских кредитов на 147,5 млрд рублей. Это на 3,5% больше, чем за 11 месяцев прошлого года. При этом ноябрь 2020 года стал рекордным по сумме выданных займов населению – их объем впервые превысил 17 млрд рублей. Средний размер потребкредита в Поволжье в последнем месяце осени, как и год назад остается на уровне 200 тыс. рублей.

Активнее всего в Сбербанке в этом году кредитуются жители Волгоградской, Оренбургской, Саратовской и Самарской областей. На них в ноябре пришлось 72,5% от всего количества выданных потребительских займов. При этом уверенными темпами растут объемы онлайн-кредитования: занимать деньги у банка с использованием дистанционных каналов сегодня предпочитают 76% жителей Поволжья. Для примера, в прошлом году Сбербанка выдавал онлайн только каждый второй рубль.

Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Дистанционные каналы взаимодействия с банком и в первую очередь использование мобильного приложения Сбербанк Онлайн завоевывают популярность среди все большего числа наших клиентов. И это оправдано, ведь в условиях продолжающейся пандемии заемщику не нужно обращаться в офис банка, тратить время на дорогу и ожидание. В приложении можно ознакомиться с лимитами по всем доступным продуктам, клиенту достаточно только рассчитать свой кредитный потенциал».

Сейчас в Сбербанке можно оформить потребительский кредит с последующим снижением ставки. Для этого нужно оформить заявку до 28 января 2021 года включительно, и через 12 месяцев ставка автоматически снизится на два процентных пункта. Снижение ставки осуществляется при условии, что кредит будет выплачиваться по графику, без просрочек и досрочных погашений.

Оформить заявку на кредит можно как в офисе банка, так и в Сбербанк Онлайн. Со всеми условиям продукта можно ознакомиться на сайте Сбербанка.

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