Набиуллина не исключила более решительного снижения ключевой ставки

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Она заявила, что ЦБ получает все больше данных о том, что на инфляцию в стране влияет не только временные факторы, но и спрос."Поэтому мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена, мы можем действовать более решительно", — заявила Набиуллина.Она добавила, что обычно Центробанк предпочитает изменять ставку более умеренными темпами.В сентябре Центробанк в очередной раз снизил ключевую ставку - на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых.