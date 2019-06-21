На II Международном конгрессе по кибербезопасности обсудили, сможет ли искусственный интеллект спасти от кибермошенников
21 июня 2019 14:47
361
Заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин:
«Сохраняется полярность мнений о важности и применении технологий ИИ в кибербезопасности, при этом все участники сегодняшнего диалога отметили важность его продолжения. Я с удовольствием увижу всех в следующем году на III Международном конгрессе по кибербезопасности, я уверен, мы также будем обсуждать тему ИИ и кибербезопасности и будем смотреть, как развивается пропорция в части ответов на вопросы, что такое ИИ в кибербезопасности - модное увлечение, полезный инструмент, лучшая технология отражения угроз или лишний риск и угроза.».
Лу Чу Кионг, заместитель директора Центра по инновациям Университета Малайя:
«Мы понимаем, что AI подрывает технологии киберпреступников. Но и киберугрозы подрывают AI. Наш человеческий мозг прогнозирует, что он почувствует, услышит и увидит. Это может вдохновить сообщество кибербезопасности создать систему прогнозирования в режиме реального времени, тогда мы сможем превентивно отвечать на кибератаки».
Спикеры, раскрывая секреты технологической кухни использования AI, пришли в ходе дискуссии к несколько неожиданному выводу: на современном этапе говорить о максимально эффективном применении искусственного интеллекта для отражения киберугроз пока не приходится. AI может быть использован для определения отклонений в массивах данных, нарушении целостности программного обеспечения. Эти признаки позволят определить, что системы подверглись атакам. Однако научить машины пониманию того, что происходит кибератака, пока не получается: каждая из них не похожа одна на другую. Именно на создании технологий предсказательного моделирования будут сосредоточены усилия ученых в ближайшее время.
Игорь Ляпунов, генеральный директор «Ростелеком-Солар»:
«Несколько лет назад был совершен прорыв в машинном обучении, когда нейронная сеть смогла по фотографии отличить кошку от собаки. Сейчас в кибербезопасности существует очень небольшое количество векторов атак, в которых мы можем показать релевантный образец, на котором система обучится. В большинстве случаев мы не можем AI показать эту самую ?кошку? и сказать, что это атака. Не имея релевантной выборки правильных ответов, мы не можем обучить AI. Поэтому мы не можем говорить, что сейчас ИИ является панацеей для борьбы с кибератаками».
По мнению Сергея Гаричева, проректора по исследованиям и разработкам МФТИ, искусственный интеллект и кибербезопасность - тесно связанные понятия: «Важно говорить не о применении технологий ИИ в кибербезопасности, а наоборот, об использовании кибербезопасности в системах ИИ».
Опасения неспециалистов в отношении будущего применения и развития AI образно прокомментировал Алексей Натекин, основатель открытого сообщества исследователей данных России Open Data Science: «Все дело в том, как пользоваться AI - он может быть инструментом защиты, но он же может использоваться как инструмент кибератаки. Однако для решения некоторых задач, например для борьбы с информированным инсайдером, это не поможет».
Как на практике решаются задачи обеспечения кибербезоасности, рассказал Эйден У, генеральный директор Huawei в России: «Системы компании атакуются 1 трлн раз в течение одного месяца, 200 раз в минуту. Мы организовали трехуровневую систему киберзащиты. Первый уровень - с использованием технологических продуктов, которые отсекают порядка 90% кибератак. На втором уровне применяется потенциал команды специалистов, которые разбирают каждую проблему. Но если атака проходит через эти два уровня, то вот здесь срабатывает ИИ и замечает аномалию».
Григорий Кабатянский, советник ректора по науке Сколковского института науки и технологий позитивно оценивает возможности AI, не видя в этом опасностей на сегодняшний день: «Машина учится, и учит ее сначала человек, потом она учит сама себя. Когда машина начнет думать, не решать задачи, а ставить их, когда она станет равноправным партнером с разработчиком, но это будет очень нескоро».
Его поддержал Михаил Мамонов, замминистра цифрового развития, связи и коммуникаций РФ: «Говорят, что ИИ - это новое электричество, но электричество не решает за вас, куда ему течь и сколько вольт дать. ИИ несет много полезного в себе. Все думают о том, как мы будем контролировать ИИ. Разработчики сейчас именно этим будут заниматься. ИИ будет просто облегчать нам жизнь, это полезная вещь».
Второй международный конгресс по кибербезопасности - ключевое мероприятие Global Cyber Week, международной недели по кибербезопасности, которая проходит 17-21 июня в Москве и является крупнейшим профильным событием в России и Восточной Европе. Мероприятие объединяет под своей эгидой ряд отраслевых форумов, собрав представителей российских и зарубежных государственных учреждений, международных организаций и транснациональных компаний, а также независимых экспертов и исследователей. Оператором конгресса выступает фонд Росконгресс.
Global Cyber Week открылась технической конференцией по практической кибербезопасности OFFZONE, которая прошла 17-18 июня. 19 июня состоялся онлайн-тренинг по международной кооперации бизнеса в борьбе с цифровыми угрозами Cyber Polygon, где наблюдатели могли на сайте следить за действиями участников в режиме реального времени.
Первый международный конгресс по кибербезопасности состоялся 5-6 июля 2018 года в Москве. Конгресс объединил свыше 2500 участников и порядка 700 организаций более чем из 50 стран.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
20 июня 2019 13:52
Дмитрий Азаров напомнил, что губерния обладает уникальным набором возможностей для ведения экономической деятельности. Экономика региона
326
20 июня 2019 12:32
Стороны обсудили возможность расширения сотрудничества. Экономика региона
319
19 июня 2019 17:18
Делегация «Eternity Technologies» посетила «АКОМ-Индастриал» в Тольятти, где идут работы по перепланировке производственных помещений для производства... Экономика региона
312
Финансы и Банки
21 июня 2019 14:47
Прошла панельная сессия «Применение технологий искусственного интеллекта в кибербезопасности» . Финансы и Банки
361
21 июня 2019 14:36
Могут ли компании надеяться на надежность «умной» автоматической защиты от хакеров своих банковских средств? Финансы и Банки
116
20 июня 2019 12:50
80% атак на клиентов банков совершается по социотехническим сценариям. Финансы и Банки
289
Строительство
17 июня 2019 13:35
Земельный участок предоставят в качестве компенсации обманутым дольщикам. Строительство
393
17 июня 2019 13:32
Администрация Самары выдала разрешение. Строительство
336
17 июня 2019 12:48
В Госдуме обсудят механизм по защите прав дольщиков. Строительство
271
Материалы и технологии
5 июня 2019 17:45Электрические изоляторы – различия, материалы и сферы применения
В ряду электроизоляционных материалов техническая керамика применяется в особо ответственных узлах, работающих в экстремальных условиях. Роль керамики в... Материалы и технологии
657
16 мая 2019 19:03Почему вам стоит обратиться в компанию Металл Профиль?
Металл является наиболее используемым материалом в строительстве. Происходит это благодаря тому, что металл обладает множеством положительными свойствами,... Материалы и технологии
164
10 апреля 2019 19:30Трубопровод для нефти и нефтепродуктов
Представляя слово «трубопровод», у большинства людей возникнет в голове представление о каком-то доме. Материалы и технологии
307
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
400
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1552
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2993
Бизнес
20 июня 2019 16:33
В субботу, 22 июня, по инициативе УФНС России по Самарской области во всех налоговых инспекциях региона введен дополнительный день приема граждан по вопросам... Бизнес
547
18 июня 2019 22:56
Известный бизнесмен Захар Смушкин родился в Санкт-Петербурге. Сегодня он является одним из самых богатых людей в своей сфере деятельности в России. Бизнес
76
13 июня 2019 14:27Таможенный брокер QUATTRO Logistics для вашего бизнеса
Компания QUATTRO Logistics является лицензированным таможенным брокером 4logs.ru , имеющим Свидетельство о включении в реестр таможенных представителей, а также... Бизнес
114
Новости компаний
21 июня 2019 15:08
Теперь велосипедисты могут получить «первую помощь» во всех популярных парках города. Новости компаний
100
21 июня 2019 12:34
Местных жителей в очередной раз предупреждают: рыбалка под ЛЭП запрещена! Новости компаний
134
19 июня 2019 14:27
Специалисты учебного центра ПАО «Кузнецов» представляют внедренную на предприятии систему дуального обучения студентов колледжей рабочим... Новости компаний
338
18 июня 2019 18:53
"МегаФон" в сотрудничестве с отрядом "Лиза Алерт", который занимается поисками пропавших людей, реализовал пилотный проект. Новости компаний
301
IT и Коммуникации
18 апреля 2019 09:19Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
248
15 апреля 2019 18:31
Усилитель сотовой связи – это устройство, которое позволяет полноценно обращаться с телефоном там, где раньше вы не могли делать этого. IT и Коммуникации
281
28 марта 2019 20:02Что нужно сделать с компьютером перед сдачей его в ремонт?
Компьютеры плотно укоренились в квартирах всего мира. И это неудивительно, потому-то эта чудо-машина оказалась по-настоящему незаменимой вещью. IT и Коммуникации
337
Транспорт
21 июня 2019 15:55
Данная мера действует до 17:00 8 июля 2019 года. Транспорт
96
21 июня 2019 13:32
Большинство экспертов признали устаревшим действующий кодекс, принятый 17 лет назад. Транспорт
135
20 июня 2019 16:19
На 8-ой городской маршрут «Самара Авто Газ» запускает более вместительный автобус. На 45-ом муниципальном маршруте будет увеличено количество... Транспорт
335
20 июня 2019 12:29
Водителей проверят на предмет выявления признаков опьянения. Транспорт
340
Предпринимательство
18 июня 2019 22:58
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Предпринимательство
85
7 июня 2019 16:31
Компания SAP, созданная в 1972 году, предлагает широкий выбор инновационных программных продуктов. Предпринимательство
130
23 мая 2019 15:34Как выбрать барную стойку?
Существует большое количество современных идей для обустройства кухни. Интерьер может быть совершенно разным. И, всё чаще в нем можно увидеть необычные... Предпринимательство
189
Видео
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
260
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
444
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
402
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
368
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
467
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
463
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
475
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
372
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
632
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
658
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
391
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
705
Мероприятия