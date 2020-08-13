На ДомКлик можно получить скидку 0,3 процентных пункта по ипотеке на покупку жилого дома

ДомКлик от Сбербанка расширяет действие специальной акции «Скидка 0,3% на ДомКлик» на всю категорию вторичной недвижимости. Получить скидку 0,3 процентных пункта на ставку по ипотеке Сбербанка по программе кредитования «Готовое жилье» теперь можно не только при покупке квартиры, но и при покупке жилого дома, части дома или таунхауса с сайта DomClick.ru
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Ранее специальная скидка по ипотеке действовала только на покупку квартир на DomClick.ru.
На какие дома можно получить скидку 0,3 процентных пункта на ставку по ипотеке:
- Жилые дома, части жилых домов, таунхаусы, расположенные на землях населенного пункта с назначением ИЖС
- Дом предназначен для постоянного проживания, зарегистрирован в Росреестре как недвижимость на вторичном рынке и подходит под
программу кредитования «Готовое жилье»
- На земельном участке и кадастровом плане участка нет других объектов недвижимости, кроме данного жилого дома
- В объявлении указан кадастровый номер земельного участка и дома
- Объявление о продаже дома отмечено значком «Скидка 0,3%» и отправлено на одобрение с сайта DomClick.ru.
Напомним, по итогам первого полугодия 2020 года жители Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской
и Ульяновской областей подали более 86 тысяч заявок на ипотеку в Поволжском банке Сбербанка. Более 30 тысяч из них было подано онлайн с помощью сервиса ДомКлик.
Фото: ru.freepik.com
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