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Молодежь в Поволжье всё чаще выбирает карты Сбербанка с индивидуальным дизайном

22 сентября 2020 14:59
139
Молодёжная карта Сбербанка — это дебетовая карта Сбербанка для клиентов от 14 до 25 лет. Стоимость обслуживания в 5 раз меньше, чем у классической дебетовой карты Сбербанка.

Количество молодежных карт Сбербанка с индивидуальным дизайном в Поволжье выросло на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Теперь обладателями карт с ярким и нестандартным дизайном являются 17,3 тысяч жителей Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. 

Самый большой прирост карт в данной категории за август 2020 года по сравнению с прошлым годом среди регионов присутствия Поволжского банка Сбербанка отмечается в Самарской, Пензенской и Волгоградской областях.

Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Молодежь любит быть в центре внимания, выражать свою индивидуальность. И здорово, что у них есть возможность сделать уникальной и свою банковскую карту. Молодежная карта Сбербанка будет не только ярким акцентом в образе, но и помощником во многих делах. Управлять молодежной картой можно в Сбербанк Онлайн, с ней им будет проще переводить деньги или, к примеру, оплачивать мобильную связь и интернет».

Подать заявку на Молодежную карту с индивидуальным дизайном можно онлайн, стоимость карты с необычным дизайном — 500 ₽. Можно загрузить собственную картинку или фотографию, к примеру, своего любимого домашнего питомца. При загрузке изображения банк напомнит, что необходимо иметь исключительные права на использование и распоряжение загруженным изображением, а также то, что к изображениям для выпуска банковских карт предъявляются определенные требования. Выбрать изображение можно также из существующей галереи Сбербанка. Так, на карте могут появится СберКот и Куся, животные из Красной книги России, космические или футбольные мотивы. А для самых творческих есть возможность создать свой собственный уникальный дизайн. 

Молодёжная карта Сбербанка — это дебетовая карта Сбербанка для клиентов от 14 до 25 лет. Стоимость обслуживания в 5 раз меньше, чем у классической дебетовой карты Сбербанка — всего 150 ₽ в год. Карта поддерживает беспроводные и бесконтактные платежи: Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Также по карте есть возможность получать бонусы СПАСИБО за покупки и обменивать их на скидки у партнёров программы.

 

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Комментарии

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Молодежь в Поволжье всё чаще выбирает карты Сбербанка с индивидуальным дизайном
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Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
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О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
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Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
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Новости Тольятти
18 сентября 2020  11:17
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Напряженность на рынке труда составила  2,4 чел. на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
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17 сентября 2020  14:08
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую области и ряд других регионов России.
Автопробег на метановых автомобилях прибыл на производство резидента технопарка «Жигулевская долина» -  ГК «АТС»
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую,... Новости Тольятти
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15 сентября 2020  11:11
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
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