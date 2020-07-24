Миллиардная оплата проезда банковской картой в общественном транспорте зафиксирована в эквайринге Сбербанка

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21 июля 2020 года в России зафиксирована миллиардная поездка в общественном транспорте, оплаченная банковской картой. 35% от общего количества операций оплаты проезда банковскими картами в общественном транспорте в мире приходятся на Россию.Начиная с 2016 года банк совместно с платежными системами Visa, Mastercard и МИР, региональными органами власти и транспортными операторами планомерно внедряет систему безналичной оплаты проезда по всей стране: в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях.Сегодня оплатить проезд обычной банковской картой (а не специальной — транспортной), смартфоном, умными часами и браслетами с поддержкой NFC можно в 116 городах страны, в том числе в регионах присутствия Поволжского банка Сбербанка: в Самаре, Тольятти, Жигулевске, Волгограде, Ульяновске, Оренбурге, Орске и Новотроицке. Терминалами Сбербанка для бесконтактной оплаты по всей стране оснащено более 50 тысяч транспортных средств.Преимущества оплаты проезда банковской картой:- в большинстве регионов перевозчики дают скидки для владельцев банковских карт;- не нужно носить с собой специальную транспортную карту и наличные;- оплата происходит моментально;- транспортные компании и органы власти получают полную статистику перевозок, что делает эту сферу услуг прозрачной.Что касается регионов Поволжья, то с начала года банковскими картами было оплачено свыше 20,6 млн поездок в общественном транспорте на сумму 527,8 млн рублей.«Развитие транспортного эквайринга — важная составляющая цифровой трансформации регионов. Безналичные способы оплаты обеспечивают сегодня максимально широкие возможности использования банковской карты при проведении повседневных платежей, в том числе при оплате проезда. В регионах присутствия Поволжского банка Сбербанка проект реализован уже в 8 городах, до конца года их количество увеличится».