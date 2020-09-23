Мамы Самарской области бесплатно научатся основам бизнеса и смогут побороться за грант в размере 100 тысяч рублей на открытие своего дела

262

Прием заявок на конкурс проводится до 7 октября 2020 года.

Федеральная образовательная программа по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель» успешно реализуется в регионе уже не первый год. Жительницы Самарской области, желающие пройти бесплатное бизнес-обучение, могут подать заявки на сайте конкурса https://mama-predprinimatel.ru/application/ до 7 октября 2020 года включительно. Чтобы успешно пройти отбор и стать участницей программы, нужно заполнить анкету и подробно описать свой будущий или действующий бизнес-проект. Помимо бесплатного обучения все, чьи заявки будут отобраны, получат возможность побороться за денежный грант на реализацию своей идеи.

Программа существует с 2013 года и в этом году проходит более чем в 60 регионах России. С 2015 года программа «Мама-предприниматель» реализуется благотворительным фондом Amway «В ответе за будущее» и Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ», с 2016 года – вместе с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», а в 2019 году к совместному проекту присоединился банк «Открытие». В прошлом году программа «Мама-предприниматель» была включена Минэкономразвития России в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках национального проекта РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает Банк «Открытие».