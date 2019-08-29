Лучший подарок к 1 сентября — возможность получить знания
29 августа 2019 15:27
53
- Возможность подарить своим учителям и близким благотворительный сертификат будет у пользователей платформы «Сбербанк Вместе».
- Платформа «Сбербанк Вместе» объединяет только надежные благотворительные организации.
В преддверии Дня знаний Сбербанк открывает возможность подарить сертификаты на благотворительной платформе «Сбербанк Вместе».
Букеты цветов и небольшие подарки — традиционная составляющая торжественных линеек в российских школах. Сбербанк предлагает еще один вариант подарка. Пользователи сервиса «Сбербанк Вместе» могут пожертвовать любую сумму в пользу проекта «Мир открытых возможностей». Проект подарит надежду детям с особенностями развития, которые пока не готовы ходить в школу, но скоро смогут это сделать с нашей помощью. Проект реализуется фондом «Вклад в будущее» и «Центром лечебной педагогики».
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:
«Ко Дню знаний принято дарить подарки, и мы уверены, что лучшие из них — образование, знания и уверенность в том, что мир вокруг становится лучше.
Одна из возможностей сделать такой подарок, это с помощью благотворительного сертификата, поддержать программу ʺМир открытых возможностейʺ, которая помогает детям с особенностями ментального развития готовиться к обучению в обычных, не коррекционных школах».
Для оформления благотворительного сертификата необходимо выполнить несколько простых шагов на сайте :
- перейти на страницу оформления сертификата;
- заполнить сертификат;
- выбрать дизайн оформления сертификата;
- совершить пожертвование;
- распечатать сертификат или отправить адресату.
«Сбербанк Вместе» — интернет-платформа для консолидации благотворительных фондов, отобранных по принципу безупречной репутации и прозрачности деятельности. Она обеспечивает возможность разового и регулярного осуществления пожертвований в выбранный пользователем фонд. На платформе собрано более 100 фондов.
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