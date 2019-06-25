Курс грузинского лари упал до исторического минимума
25 июня 2019 23:13
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В обменных пунктах коммерческих банков доллар стоит еще дороже. Так, например, в TBC Bank доллары продают по 2,875 лари, а в Банке Грузии — по 2,871 лари.
Падение курса лари произошло на фоне ухудшения отношений с Россий. 21 июня президент России Владимир Путин своим указом запретил российским авиакомпаниям начиная с 8 июля совершать «воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии». Позднее Минтранс сообщил, что с того же дня грузинским авиакомпаниям будет запрещено осуществлять полеты в Россию.
Ущерб, который экономика Грузии понесет от потери российских туристов, оценивают по-разному. По словам основателя Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалвы Алавердашвили, в случае полного запрета на авиасообщение с Россией и остановки потока российских туристов потери могут достичь $750 млн.
Однако глава Министерства экономики Грузии Натия Турнава уверена, что падение курса лари не связано с запретом Россией авиасообщения. «Ничто не указывает на то, что дело имеем с долгосрочным колебанием. Думаю, речь идет о кратковременном колебании. Что касается вызовов туризма, то это новый вызов, который пока не может повлиять на курс лари. Мы работаем над нейтрализацией кризиса», — заявила Турнава журналистам во вторник.
Она также назвала новым вызовом для бизнеса заявление Роспотребнадзора об усилении контроля за поставками в Россию грузинской алкогольной продукции, качество которой, по оценке российского ведомства, заметно снизилось.
«Давайте не будем спешить с оценками. Разумеется, это вызов, в том числе для бизнеса. Россия — объемный рынок, однако я не хочу торопиться в этом направлении, Не будем спешить, чтобы не навредить поспешностью интересам нашего бизнеса», — сказала Турнава (цитата по Apsny.ge).
Фото: соцсети
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