Кредитный портфель застройщиков жилья в Сбербанке достиг рекордных 675 млрд рублей

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Сбербанк провел очередную конференцию «Время изменений: фокус на онлайн-сервисы и господдержку» для девелоперов жилья, в этот раз мероприятие состоялось в онлайн-формате.

Руководители государственных органов, топ-менеджеры Сбербанка и компаний-застройщиков обсудили, как поменялась отрасль за последние два года, что помогло участникам рынка адаптироваться к меняющейся реальности, какие перспективы развития они видят сейчас и как увеличились объёмы финансирования в последнее время.

На панельной дискуссии «Бизнес и власть: что нужно для развития отрасли сегодня» обсуждали меры господдержки застройщиков в период пандемии и новые инструменты финансирования. Своим мнением с участниками поделились: Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка; Ольга Полякова, заместитель Председателя Банка России; Никита Стасишин, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ; Александр Фролов, председатель совета директоров Группы «Аквилон»; Разим Абасов, Председатель Правления ООО «Монолитхолдинг».

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Являясь крупнейшим банком страны мы считаем своей обязанностью и даже миссией принимать активное участие как в разработке законодательных инициатив в отрасли жилой недвижимости, так и внимательно следить за их реализацией, так как жилье — одна из основ социальной стабильности государства. Сбербанк занимает 2/3 рынка по количеству заключённых договоров на проектное финансирование с эскроу. Наш кредитный портфель застройщиков по состоянию на 1 сентября 2020 года составляет 675 млрд рублей, из них доля проектов с эскроу — 62%, и рост этого сегмента с прошлого года беспрецедентный — в начале 2019-го эта доля была всего 14%. Эти цифры доказывают успешную реализацию государственного курса на массовый переход к безопасному и эффективному механизму сделок с применением эскроу-счетов».

За 2019 год число открытых счетов эскроу в Сбербанке выросло в семь раз, а с начала года — в четыре раза, на начало сентября оно составляет 111 тысяч — на 205 млрд рублей (из них уже раскрыто 12%).

Говоря о дальнейших перспективах поддержки строительной отрасли, замглавы Минстроя России Никита Стасишин рассказал о новом механизме, который будет внедрен в ближайшее время.

Никита Стасишин, замглавы Минстроя России:

«В регионах России есть проекты, которые достойны получить проектное финансирование, но имеют низкую рентабельность. В скором времени начнет действовать еще один механизм поддержки - субсидирование ставки для низкомаржинальных проектов при получении проектного финансирования, в которых рентабельность не превышает 15%. Нормативно-правовая база уже сформирована, Правительство перераспределяет бюджетные средства на эту программу. Готовили мы ее совместно с ЦБ РФ и Сбербанком. Количество средств в программе, конечно, пока не сможет охватить абсолютно все низкомаржинальные проекты, но, надеюсь, первые результаты покажут необходимость и пользу этой меры поддержки».