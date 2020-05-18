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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Кредитный портфель девелоперов жилья в Сбербанке превысил 0,5 трлн рублей

18 мая 2020 17:20
137
Рост портфеля за январь-апрель 2020 года составил 19%, доля банка на рынке по проектному финансированию с эскроу достигла 68%.
Сбербанк подвел итоги работы с застройщиками за четыре месяца 2020 года. С начала года кредитный портфель девелоперов жилья в банке вырос на 19% и достиг 526 млрд рублей. Доля банка по проектному финансированию с эскроу в России, по данным на 1 апреля 2020 года, составила 68% (по количеству заключенных договоров). Сегодня около половины кредитного портфеля Сбербанка составляют проекты с эскроу.

Несмотря на пандемию и режим самоизоляции, застройщики сохранили активность. В апреле 2020 года Сбербанк одобрил 96 кредитных заявок от девелоперов на 166 млрд рублей (с начала года — 231 заявку на 328 млрд рублей). Также в апреле было открыто 7 тыс. счетов эскроу на 41 млрд рублей (с начала года — 26 тыс. счетов на 88 млрд рублей).

Также отмечается высокая востребованность таких продуктов, как кредит под будущую прибыль и проектный бридж (внедрены в прошлом году), которые позволяют заемщикам покрыть дефицит собственного капитала, необходимого для получения проектного финансирования. В текущем году банк реализовал уже 11 таких сделок на сумму 9,3 млрд рублей.

В I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в банк поступило на 6% меньше кредитных заявок от застройщиков, при этом за этот же период банк одобрил 49% больше сделок. Доля заявок с эскроу в общем объеме выросла на 12 п. п. и на начало апреля составила 93% в общем объеме поступивших заявок.

Банк принимает активное участие в реализации антикризисных мер поддержки застройщиков. Сбербанк готов оперативно отработать с девелоперами вопрос субсидирования процентной ставки в рамках Постановления Правительства № 626, а также уже выдает гражданам ипотечные кредиты на приобретение жилья в новостройках по субсидируемой ставке 6,4% годовых. В рамках комплексного предложения для застройщиков и покупателей, с учетом госпрограммы, ставка по ипотеке на стадии строительства может быть снижена до 2,4% годовых.

Сергей Бессонов, вице-президент, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка:

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что переход на эскроу практически состоялся. Сбербанк оказывал застройщикам поддержку в ходе этого поэтапного перехода, в том числе внедряя и модернизируя продукты и сервисы с учетом новой реальности. Актуальным сегодня является развитие онлайн сервисов. В марте мы запустили в промышленную эксплуатацию сервис «Личный кабинет застройщика», и сейчас каждая пятая заявка подается застройщиками через него.

В текущей ситуации важна государственная поддержка застройщиков в форме субсидирования новых и действующих проектов и стимулирования спроса на жилье. Мы ожидаем, что Правительством будет принята мера по субсидированию процентной ставки и затрат на инфраструктуру по новым проектам с эскроу. Для этого по нашим оценкам потребуется около 55 млрд руб. на первом этапе. Как только программа будет утверждена, банк в рамках нее готов активно начать реализацию проектов совместно с застройщиками. Эти и другие меры помогут отрасли преодолеть сложившиеся обстоятельства с минимальными потерями, а гражданам — успешно решить жилищный вопрос».

На данный момент в России строится около 100 млн квадратных метров жилья, около 1/3 из которых — проекты с эскроу. В 2019 году было введено в эксплуатацию 43,4 млн квадратных метров жилья, лидер по вводу по-прежнему остается Центральный федеральный округ (на него приходится около 1/3 введенного жилья в РФ).
 
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