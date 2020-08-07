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Ко Дню строителя Сбербанк провел онлайн-викторину

7 августа 2020 16:15
188
Участие в мероприятии приняли более 250 человек из 7 регионов. Первое и второе место заняли команды из Тольятти, бронза досталась команде из Саратова.
Ко дню строителя Поволжский банк Сбербанка провел для своих партнеров-застройщиков и агентств недвижимости тематическую онлайн-викторину. Участие в мероприятии приняли более 250 человек из 7 регионов: Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей.

Первое и второе место заняли команды из Тольятти, бронза досталась команде из Саратова.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«От лица Поволжского банка Сбербанка я поздравляю наших клиентов с наступающим профессиональным праздником, с Днём строителя! Создавая комфортную городскую среду и улучшая жилищные условия жителей регионов, вы создаете мощный фундамент для развития экономики. Благодарю всех за профессионализм и желаю энергии, новых ярких проектов, здоровья и благополучия».

Поддержка строительной отрасли традиционно является для Сбербанка приоритетной задачей. С начала текущего года кредитный портфель девелоперов жилья в Поволжском банке Сбербанка вырос на 19%. Половина портфеля – кредиты с использованием эскроу-счетов. За 2019 год и 1 полугодие 2020 года Поволжский банк Сбербанка увеличил объем открытых кредитных лимитов на строительство жилья на 57% до 31 млрд руб.

Что касается жилищных кредитов, то за первое полугодие 2020 в Поволжском банке Сбербанка выдано 24 806 кредитов на общую сумму свыше 37 млрд рублей.



Фото:   ru.freepik.com
 
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6 августа 2020  18:05 
Тольятти отмечает День строителя и юбилей «Куйбышевгидростроя»
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.   Новости Тольятти
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Члены комиссии рассмотрели вопросы, связанные с адаптацией детей-сирот после выхода из интерната, профилактикой правонарушений среди подростков.
6 августа 2020  17:51 
Виктор Кудряшов провел заседание региональной комиссии по делам несовершеннолетних
Члены комиссии рассмотрели вопросы, связанные с адаптацией детей-сирот после выхода из интерната, профилактикой правонарушений среди подростков.  Политика региона
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Прямая речь/Интервью
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
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Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
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Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
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Новости Тольятти
7 августа 2020  15:40
Теперь с помощью КИМ-1200 можно проводить измерение зубчатых колес, шлиц и реек.
Региональный центр инжиниринга представил уникальный измерительный прибор КИМ-1200
Теперь с помощью КИМ-1200 можно проводить измерение зубчатых колес, шлиц и реек.  Новости Тольятти
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7 августа 2020  15:17
6 августа технопарк «Жигулевская долина» посетила делегация предпринимателей из Калужской области.
«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с предприятиями Калужской области
6 августа технопарк «Жигулевская долина» посетила делегация предпринимателей из Калужской области.  Новости Тольятти
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6 августа 2020  18:05
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
Тольятти отмечает День строителя и юбилей «Куйбышевгидростроя»
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.   Новости Тольятти
547
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