Клиенты Сбербанка смогут установить пин-код по карте в веб-версии «Сбербанк Онлайн»
6 сентября 2019 16:42
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Сбербанк предоставил возможность установки пин-кода в веб-версии «Сбербанк Онлайн». Ранее эта опция была доступна клиентам только в мобильном приложении.
Благодаря расширению сервиса клиенты банка теперь смогут установить пин-код по карте и в веб-версии «Сбербанк Онлайн». Эта опция будет особенно
востребована среди тех, кто забыл пин-код к выпущенной карте, хочет получить доступ к своим средствам максимально оперативно, но не использует мобильное
приложение «Сбербанк Онлайн».
До появления данного функционала в Сбербанк Онлайн клиенту, который забыл свой пин-код было необходимо заказывать перевыпуск карты, ждать, пока ее
изготовят и забирать в отделении банка.
Дмитрий Малых, управляющий директор, Дивизион «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка:
«С развитием современных технологий, включая бесконтактные платежи, и значительный функционал, доступный в Сбербанк Онлайн, нашим клиентам все реже приходится вводить пин-код для подтверждения операции. В связи с этим, имеют место быть случаи, когда клиент просто забывает свой пароль. Чтобы им не приходилось тратить время и перевыпускать карты, мы ввели функционал установки пин-кода и масштабировали его на всех пользователей Сбербанк Онлайн».
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