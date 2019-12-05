Клиенты Сбербанка могут выиграть 100 000 бонусов СПАСИБО, расплачиваясь картой Mastercard по Apple Pay
5 декабря 2019 16:02
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- Каждую неделю 1000 участникам акции будет начисляться 1000 дополнительных бонусов СПАСИБО.
- Среди участников, выполнявших условия акции на протяжении всех четырех недель ее проведения, будут определены 50 победителей, которые получат суперпризы — 100 000 бонусов СПАСИБО.
Сбербанк сообщает о старте предновогодней акции «До 100 000 СПАСИБО с Apple Pay® по картам Mastercard Сбербанка», которая будет проходить в течение четырех недель, с 02 по 31 декабря 2019 года.
Для того, чтобы принять участие в акции, клиенту необходимо быть пользователем бонусной программы «Спасибо от Сбербанка», зарегистрироваться на сайте Акции и совершать минимум одну покупку в неделю на сумму от 1000 рублей, оплачивая ее картой Mastercard Сбербанка с помощью Apple Pay.
Каждую неделю 1000 участникам, выбранным среди выполнивших условия акции, будет начисляться 1000 дополнительных бонусов СПАСИБО. Участники,
выполняющие условия акции на протяжении всех четырех недель ее действия, получат шанс выиграть 100 000 бонусов СПАСИБО, акцией предусмотрено 50
подобных призов.
Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка:
«Уверен, что эта акция станет одной из самых популярных, ведь для многих наших клиентов оплата покупок с помощью iPhone или Apple Watch с
привязанной к ним картой Mastercard стала нормой жизни».
Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка»:
«Традиционно к Новому году у нас проходит множество акций, когда мы даем возможность получить очень значительные суммы в виде бонусов СПАСИБО.
Уверен, что это отличный подарок для любого нашего клиента и возможность поднять себе настроение в преддверии самого замечательно праздника в году».
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