Греф предупредил о революции государственного управления
25 сентября 2019 16:51
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«Мы стоим на пороге необходимости проведения первой революции государственного управления», — сказал Греф (трансляция велась на YouTube-канале Счетной палаты).
По словам главы Сбербанка, четыре промышленные революции никак не изменили модели государственного управления, которое до сих пор сосредоточено в основном на решении рутинных задач (процессный менеджмент).
«В мире, в котором мы жили раньше, вот эта бюрократическая работа занимала 90% всей деятельности любого управленца, будь он чиновником или работником бизнес-корпорации», — сказал Греф, отметив, что государство и сейчас почти не занимается проектным менеджментом, целью которого является создание новых объектов или изменение существующих процессов, и полностью игнорирует «дизрапт» (disruptive innovation, подрывные инновации, меняющие ситуацию так, что старые технологии становятся неконкурентоспособными).
«Я не слышал, чтобы в рамках какого-нибудь государственного органа сидели инноваторы и каждый день думали, как построить новую модель государственного управления. Она просто отсутствует как класс», — сказал Греф. Однако, по его словам, ситуация изменится, так как четвертая промышленная революция принесла столько новых технологий, что поставила все государства перед необходимостью проведения первой революции государственного управления.
«Чтобы менять сложившиеся процессы, расширять линейку чиновников, которые будут заниматься изменениями, проектным управлением и внедрять инновации... Нужно ли переводить все на инновационные технологии? Нужно. Нужно переезжать в цифру, а потом нужно ломать ту модель управления, которая у нас складывается», — пояснил Греф.
Он также отметил, что не способные к переменам «пирамидальные структуры умрут первыми». К числу тех, кто должен «умереть», глава Сбербанка отнес и Международный валютный фонд (МВФ).
«Международные организации типа МВФ должны умереть. Они не способны к саморефлексии, самореформе. Единственный мой совет всем — не попадайте в зависимость от МВФ, потому что у них никакого «дизрапта» нет, у них есть позавчерашние рецепты, которые вам не принесут никакой пользы. Это же, к сожалению, касается большого количества других международных организаций», — сказал Греф.
Фото: Андрей Любимов / РБК
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