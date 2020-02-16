Forbes сообщил о появлении нового российского долларового миллиардера
16 февраля 2020 23:54
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По данным двух источников Forbes, доля Сторонского в Revolut составляет около 30%, что позволяет оценить его состояние после завершения раунда примерно в $1,65 млрд.
Revolut отказался комментировать сделку. По данным Telegraph, о результатах нового раунда будет объявлено на следующей неделе.
Финтех-стартап Revolut планирует запустить сервис в России
Бизнес
Forbes со ссылкой на данные аналитического агентства PitchBook уточняет, что основным инвестором ($150 млн) в новом раунде выступила инвестиционная компания Technology Crossover Ventures, которая вложила более $13 млрд в технологические компании вроде Airbnb и Spotify.
Операционный директор Revolut Ричард Дэвис говорил Financial Times, что привлеченные $500 млн позволят стартапу «вдвое больше вкладывать в рост». В конце сентября компания объявила о партнерстве с Visa для начала работы в 24 новых странах, включая США и Японию. Для это Revolut планирует нанять дополнительно 3,5 тыс. человек и увеличить штат до 5 тыс.
Revolut была основана в 2015 году в Великобритании бывшими сотрудниками инвестбанков — Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко. Основные продукты, которые предоставляет сервис, — приложение и карта, позволяющие экономить на валютных платежах. Весной 2019 года Forbes оценивал состояние Сторонского более чем в $500 млн.
Фото: Stephen McCarthy / wikipedia.org/РБК
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