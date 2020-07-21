«Электронный помощник врача» от Сбербанка определяет диагноз по записям в медкарте
21 июля 2020 15:38
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При создании модели использовались современные методы глубокого обучения и беспрецедентная выборка более чем из одного миллиона пациентов, которые за почти 15 лет совершили четыре миллиона визитов в поликлинику. Все данные при этом были обезличенными и анонимизированными — каждому пациенту был присвоен уникальный номер. Кто конкретно за ним скрывается, ИИ-модель не «знала», она «видела» лишь медицинскую историю номера.
После этого был проведен эксперимент, в котором участвовало семь опытных врачей. Он показал, что система справляется с постановкой диагноза не хуже клиницистов: более чем в 70% случаев она правильно выбирала три наиболее вероятных из списка 265 возможных заболеваний, входящих в МКБ-10 (десятый пересмотр Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем).
Сегодня деятельность врача-диагноста сопряжена с работой с большим количеством электронных систем отчетности. «Электронный помощник врача» упростит и ускорит рабочий процесс, он способен выступать в качестве второго (альтернативного) мнения и помогать в постановке диагноза.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Основное предназначение нашей новой ИИ-модели — поддержка принятия врачебных решений. Модель призвана направлять внимание врача на опасные сердечно-сосудистые или онкологические заболевания, помогать ему при построении гипотез о диагнозе, контролировать качество его постановки, а в конечном итоге — спасать жизни и сохранять здоровье пациентов. До конца 2020 года мы планируем пилотное внедрение системы в нескольких регионах России».
О результатах своей работы специалисты Лаборатории Сбербанка по ИИ написали научную статью, которая была принята на ведущую международную конференцию по ИИ в медицине AIME-2020. С препринтом публикации можно ознакомиться здесь.
«Электронный помощник врача» — не единственная разработка лаборатории для медицины. Другие ее решения, основанные на ИИ, связаны с диагностикой инсультов, анализом ЭКГ, КТ-снимков и маммограмм, прогнозированием онкологических заболеваний и т. д.
Фото: ru.freepik.com
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