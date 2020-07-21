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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

«Электронный помощник врача» от Сбербанка определяет диагноз по записям в медкарте

21 июля 2020 15:38
136
По точности предсказания диагноза модель не уступает опытным врачам.
Специалисты Лаборатории Сбербанка по искусственному интеллекту (ИИ) создали модель ИИ, которая по записям электронной медицинской карты пациента выбирает из 265 диагнозов три наиболее вероятных. По точности предсказания диагноза модель не уступает опытным врачам.

При создании модели использовались современные методы глубокого обучения и беспрецедентная выборка более чем из одного миллиона пациентов, которые за почти 15 лет совершили четыре миллиона визитов в поликлинику. Все данные при этом были обезличенными и анонимизированными — каждому пациенту был присвоен уникальный номер. Кто конкретно за ним скрывается, ИИ-модель не «знала», она «видела» лишь медицинскую историю номера.

После этого был проведен эксперимент, в котором участвовало семь опытных врачей. Он показал, что система справляется с постановкой диагноза не хуже клиницистов: более чем в 70% случаев она правильно выбирала три наиболее вероятных из списка 265 возможных заболеваний, входящих в МКБ-10 (десятый пересмотр Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем).

Сегодня деятельность врача-диагноста сопряжена с работой с большим количеством электронных систем отчетности. «Электронный помощник врача» упростит и ускорит рабочий процесс, он способен выступать в качестве второго (альтернативного) мнения и помогать в постановке диагноза.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Основное предназначение нашей новой ИИ-модели — поддержка принятия врачебных решений. Модель призвана направлять внимание врача на опасные сердечно-сосудистые или онкологические заболевания, помогать ему при построении гипотез о диагнозе, контролировать качество его постановки, а в конечном итоге — спасать жизни и сохранять здоровье пациентов. До конца 2020 года мы планируем пилотное внедрение системы в нескольких регионах России».

О результатах своей работы специалисты Лаборатории Сбербанка по ИИ написали научную статью, которая была принята на ведущую международную конференцию по ИИ в медицине AIME-2020. С препринтом публикации можно ознакомиться здесь.

«Электронный помощник врача» — не единственная разработка лаборатории для медицины. Другие ее решения, основанные на ИИ, связаны с диагностикой инсультов, анализом ЭКГ, КТ-снимков и маммограмм, прогнозированием онкологических заболеваний и т. д.



Фото:   ru.freepik.com
 
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