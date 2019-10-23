Эксперт рассказал, как по одному вопросу вычислить банковского мошенника
23 октября 2019 13:49
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— Никогда не сообщайте CVV, кодовое слово или код из СМС. Ни по телефону, ни в чате с сотрудником банка. Как только вы услышали эту просьбу — на линии мошенник, — рассказал в интервью РИА "Новости" глава компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.
Сразу после того, как собеседник спросит про CVV, кодовое слово или код из СМС, спокойно прерывайте разговор и звоните в банк.
Фото: Shutterstock
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