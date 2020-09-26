Эксперт рассказал, что делать, если вашу карту «съел» банкомат

130

Он не рекомендует пытаться самостоятельно достать карту, тем более с применением подручных средств.

Если вашу карту «съел» банкомат, необходимо позвонить по номеру банка, указанному на этом банкомате. В контакт-центре вам скажут, в какое отделение следует обратиться для получения карты, рассказал агентству «Прайм» генеральный директор компании «АТМ Альянс» Денис Кучаев.

«Чтобы получить эту же карту без перевыпуска, необходимо прийти в отделение банка с удостоверением личности. После всех необходимых процедур карту вернут клиенту», — объясняет эксперт.

Он не рекомендует пытаться самостоятельно достать карту, тем более с применением подручных средств.

Это бесполезно, так как реджект-отсек находится достаточно далеко и достать карту невозможно. Если попытаться каким-то образом открыть верхнюю часть устройства самообслуживания, то сработает сигнализация, сообщает РИА Новости.