«ДомКлик» от Сбербанка и DocDoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке»
22 октября 2019 18:47
94
- Услуга оформляется на год без ограничений по количеству консультаций терапевта для заемщика или всех членов семьи.
22 октября 2019 года, Москва — «ДомКлик» от Сбербанка и DocDoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке», которая позволит ипотечным клиентам по всей России получать онлайн-консультации опытных врачей.
Теперь у ипотечных клиентов Сбербанка есть возможность получать консультации врачей круглосуточно из любой точки мира с помощью сервиса DocDoc. «Медицинскую защиту к ипотеке» можно подключить при оформлении полиса страхования жизни и здоровья.
Услуга оформляется на год без ограничений по количеству консультаций терапевта для заемщика или всех членов семьи. Также доступны консультации профильных специалистов и перечень исследований в ближайшей клинике.
Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик»:
«Нам важно заботиться о здоровье наших клиентов, поэтому мы предлагаем подключить медицинскую защиту при оформлении страхования. Уже сейчас сервисом воспользовалось более 30% новых ипотечных клиентов Сбербанка».
Анатолий Зингер, коммерческий директор DocDoc:
«Медицинская помощь — востребованный сервис среди ипотечных заемщиков, в основном — людей семейных. В этом плане годовой абонемент на
медобслуживание от DocDoc — идеальный инструмент, позволяющий оперативно получить квалифицированную медицинскую консультацию по вопросам здоровья всей семьи».
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