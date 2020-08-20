Будущее уже в Сбербанк Онлайн

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В рамках второй серии проекта специально для банка современные иллюстраторы создали картины на тему ближайшего будущего. Серия работ «2041» и одноименный набор приветственных заставок в мобильном приложении — это 15 высказываний художников о том, каким они видят мир через 21 год.Набор приветственных заставок «2041» можно подключить в настройках профиля. После подключения на приветственном экране Сбербанк Онлайн будет появляться одна из картин набора, а в профиле — короткое описание каждой из них.«Проектом ʺ2041ʺ мы продолжили тему искусства в Сбербанк Онлайн и в этот раз заглянули в ближайшее будущее. Иллюстрации современных художников приятно удивили нас своим разнообразием и позитивным взглядом на мир. Надеемся, что этот проект получит такой же живой отклик у пользователей приложения».Первая серия проекта «Художники в Сбербанк Онлайн» стартовала в мае этого года в партнерстве с Государственным Эрмитажем.