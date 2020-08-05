«Будь в форме!»: фитнес-проект от Службы инкассации Сбербанка

Спортивный проект «Будь в форме!» запустила для своих клиентов и всех поклонников фитнеса Служба инкассации Сбербанка.
Современная инкассация — это не только «перевозка денег и ценностей», но и сервис, технологии, инновации. Такой подход требует от команды такой же особенной подготовки — в том числе и спортивной. «Будь в форме!» — уникальная система тренировок, составленная на базе комплексов физической подготовки профессиональных инкассаторов и кассиров. При этом адаптированные упражнения, подходят всем, кто хочет развить физическую силу и укрепить свое здоровье.
Программа включает четыре комплекса: «Бодрое утро», «Повышай выносливость», «Развивай гибкость», «Качай силу». В роли инструкторов выступают действующие кассиры и инкассаторы Сбербанка.
Пользователь может выбрать уровень интенсивности тренировок в зависимости от своей спортивной подготовки: начальный или PRO. Все упражнения сопровождаются видеоинструкцией, особое место отводится технике и безопасности их выполнения.
«Будь в форме!» — это авторская программа тренировок, основанная на повседневной работе кассиров и инкассаторов. Так, в комплексе
«Развивай гибкость» сделан особый упор на снятие мышечных зажимов и улучшение осанки, так как работа кассиров большую часть времени сидячая. А комплекс «Повышай выносливость» в первую очередь востребован инкассаторами, работающими на сложных и зачастую длительных маршрутах.
Выбрать программу тренировок, а также больше узнать о Службе инкассации Сбербанка можно на странице проекта «Будь в форме!»
на сайте Сбербанка.
Добавить комментарий