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Более 12 млн человек уже воспользовались обновленной веб-версией СберБанк Онлайн

26 ноября 2020 16:37
99
Клиентам стали доступны новые функции, значительно изменился дизайн, интерфейс и был полностью пересмотрен клиентский путь.

Интернет-банк от Сбера изменился всего несколько месяцев назад — в апреле 2020 года — но уже больше 12 млн пользователей оценили эти перемены. Клиентам стали доступны новые функции, значительно изменился дизайн, интерфейс и был полностью пересмотрен клиентский путь. Сам СберБанк Онлайн благодаря обновлению стал более атмосферным, эмоциональным, гибким и современным. Он одинаково хорошо работает на компьютере, планшете и смартфоне.

В новой версии:

- появился каталог — теперь там собраны все продукты банка и партнёров, а также выгодные персонализированные предложения — уникальные для каждого клиента;

- начал работать поиск — теперь можно легко искать по истории операций, функциям и поставщикам услуг для платежей — достаточно вбить ключевые слова в строку поиска;

- добавлено меню с основными продуктами — это быстрый доступ ко всем картам, счетам и другим продуктам;

- на главном экране появились карточки платежей, с помощью которых можно быстро совершить нужную операцию.

Директор дивизиона «Цифровая платформа» блока «Розничный бизнес» Сбербанка  Алексей Круглов:

"Все наши изменения так или иначе направлены на то, чтобы пользователям было с нами удобно. И мы с уверенностью можем сказать, что после обновления веб-версии СберБанк Онлайн клиентам стало ещё проще совершать необходимые им ежедневные банковские операции в любом канале банка."

С августа 2020 года новая веб-версия СберБанк Онлайн доступна всем пользователям по умолчанию.

 

Фото:   ru.freepik.com

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Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
25 ноября 2020  11:46 
Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
24 ноября Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Экономика региона
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Рассказал Игорь Осинькин после победы над
21 ноября 2020  15:38 
Игорь Осинькин: Матч очень тяжелый, и мы рады этим трем очкам
Рассказал Игорь Осинькин после победы над "СКА-Хабаровском" – 1:0. Спорт в регионе
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Новости Тольятти
26 ноября 2020  11:33
ОМОН Тольятти отпраздновал очередную годовщину со дня сформирования
ОМОН Тольятти отпраздновал очередную годовщину со дня сформирования
За время существования тольяттинского ОМОН его сотрудники свыше 70 раз выезжали в служебные командировки в различные регионы России. Новости Тольятти
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24 ноября 2020  09:38
Тольяттинский автовокзал никому не нужен
Тольяттинский автовокзал никому не нужен
Администрация Тольятти провела уже третий за 2020 год аукцион по продаже городского автовокзала Новости Тольятти
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23 ноября 2020  16:50
Экологический проект резидента «Жигулевской долины» АНО ИЦР «Аиралаб Рус» заинтересовал участников онлайн-форума «КИРОВ УРБАН ФОРУМ».
Резидент технопарка «Жигулевская долина» продвигает систему гражданского мониторинга воздуха в Кирове 
Экологический проект резидента «Жигулевской долины» АНО ИЦР «Аиралаб Рус» заинтересовал участников онлайн-форума «КИРОВ УРБАН ФОРУМ». Новости Тольятти
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