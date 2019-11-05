Благодаря новому инструменту Сбербанка процент по ипотеке составит 1%
5 ноября 2019 14:58
129
- Данный инструмент позволит застройщикам за счет более низкой ставки по ипотеке стимулировать продажи, а у покупателя квартиры появляется возможность выбора одного из двух вариантов установления процентной ставки.
- Предложение доступно для покупателей недвижимости при выборе квартиры на DomClick.ru у застройщиков на всей территории РФ, чей проект жилищного строительства реализуется с применением эскроу для расчетов.
Сбербанк внедряет модернизированное комплексное предложение для застройщиков и покупателей квартир, которое позволяет застройщику часть скидки по своему кредиту перераспределить в пользу покупателя — физического лица, оформляющего ипотеку, — и за счет более низкой ставки по ипотеке стимулировать продажи, в том числе менее ликвидных объектов (например, квартир большой площади) или в период сезонного снижения продаж. При этом застройщик сможет принимать решение о перераспределении скидки в отношении каждой квартиры в проекте. Экономия застройщика складывается за счет уменьшения кредитной нагрузки и более быстрого погашения кредита, так как источник погашения — это средства от реализации квартир, которые накапливаются на счетах эскроу и становятся доступны застройщику после ввода объекта в эксплуатацию и оформления первого права собственности на помещение в нем.
У покупателя квартиры, по которой застройщик перераспределил скидку в пользу покупателя, также появляется возможность выбора одного из двух вариантов установления процентной ставки — единый дисконт на весь срок кредита или дисконт только на стадию строительства. В первом случае дисконт составит до 1,4% годовых от текущих ставок Сбербанка для программ кредитования по приобретению строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита.
Во втором варианте дисконт составит до 4% годовых от текущих ставок, но скидка перестанет действовать после ввода объекта в эксплуатацию и ставка вернется к стандартному уровню.
Например, для зарплатных клиентов банка при первоначальном взносе 20% и выше ставка снизится с 9,3% до 5,3%, а после окончания льготного периода
ставка вернется к уровню 9,3%. По госпрограмме для семей с детьми ставка с дисконтом на период строительства объекта — 1%, а после ввода объекта в
эксплуатацию — 5% в соответствии с текущими условиями программы.
Размер аннуитетного платежа уменьшается с учетом сниженной ставки в льготный период, и у покупателя возникает соответствующая экономия на процентах по кредиту: размер процентных выплат уменьшается пропорционально размеру ставки, то есть если ставка уменьшилась с 5% до 1% годовых, то и во столько же уменьшится размер выплачиваемых процентов за месяц действия пониженной ставки.
Предложение доступно для покупателей недвижимости при выборе квартиры на DomClick.ru у застройщиков на всей территории РФ при выполнении двух условий: проект жилищного строительства реализуется с применением эскроу для расчетов по всем договорам долевого участия; покупатель (физическое лицо) привлекает кредит в Сбербанке.
Подать заявку на ипотеку и получить решение банка можно на DomClick.ru. Предложение выгодно как застройщикам, так и покупателям квартир. В новой
схеме работы застройщиков девелоперы и покупатели становятся единым механизмом благодаря сервисам, которые создаются в Сбербанке для всех
участников рынка жилья.
Сбербанк первым из уполномоченных банков начал предоставлять проектное финансирование с эскроу: на текущий момент таких сделок одобрено около 550
на сумму более 0,6 трлн руб.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
5 ноября 2019 13:54
В суде говорилось, что компания нарушила требования, касающиеся добычи полезных ископаемых. Экономика региона
166
1 ноября 2019 12:58
Она установлена на базе ГБУ «Самарская областная ветеринарная лаборатория» в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта... Экономика региона
274
1 ноября 2019 12:35
Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл рабочую встречу с генеральным директором АО... Экономика региона
262
Финансы и Банки
5 ноября 2019 14:58
Предложение доступно для покупателей недвижимости при выборе квартиры на DomClick.ru у застройщиков на всей территории РФ. Финансы и Банки
129
5 ноября 2019 14:24
Она создана в нескольких вариантах: номиналом 3 и 25 рублей, а также одноцветной и разноцветной. Финансы и Банки
133
3 ноября 2019 16:43Кредит без подтверждения дохода онлайн
Без денег сегодня человеку прожить будет достаточно сложно. Именно поэтому люди ходят на работу, ставят для себя новые цели и стремятся их достигнуть. Финансы и Банки
43
Строительство
5 ноября 2019 12:29В Самаре никак не могут открыть построенный 5 лет назад каток "МТЛ-Арена 2"
Сейчас проводятся инженерно-геологические изыскания на территории. Строительство
135
2 ноября 2019 18:04Строительные вагончики бытовки: виды, применение, особенности
При начальных стадиях строительства любого объекта, в особенности удаленного, возникает необходимость в обустройстве строительной площадки необходимыми... Строительство
42
2 ноября 2019 17:57Что такое бетононасос
С середины 20 века идет постоянный рост строительной отрасли. С каждым годом растет количество построенных объектов, ускоряется процесс их постройки. Строительство
40
Материалы и технологии
2 ноября 2019 18:00Применение мрамора
Мрамор – природный камень, состоящий из карбоната кальция, кальцита, доломита и примеси других минералов и веществ, которые влияют на его дополнительные... Материалы и технологии
34
1 ноября 2019 17:50В каждом торговом центре должна быть мощная система вентиляции
В любом торговом центре постоянно находится не только много посетителей, но и разного обслуживающего персонала. Материалы и технологии
45
22 октября 2019 21:23
Установочные кольца — это тип деталей, широко используемых в приборостроении, машиностроении, автомобильной промышленности и других отраслях, связанных с... Материалы и технологии
74
Налоги
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
257
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
879
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1913
Бизнес
2 ноября 2019 17:58Зачем нужно получать сертификат на продукцию
Сертификат соответствия качества доказывает, что данный вид продукции соответствует всем стандартам качества, которые предъявляет действующее... Бизнес
45
1 ноября 2019 16:46
Свыше 100 заявок поступило на участие в бизнес-курсе. Бизнес
373
29 октября 2019 16:49
Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской... Бизнес
323
Новости компаний
2 ноября 2019 18:03Винтовые компрессоры
В 1934 году швед Элиот Лисхольн выпустил первый образец винтового компрессора, который был призван увеличить производительно электродвигателей, но при этом... Новости компаний
50
1 ноября 2019 19:55
Эта покупка очень важна для Google, поскольку компания давно пытается выйти на рынок умных часов, но постоянно терпит неудачи. Новости компаний
379
1 ноября 2019 13:21
Установлен особый контроль за работой электросетевых объектов. Новости компаний
247
31 октября 2019 22:24
Владеющего сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Новости компаний
317
IT и Коммуникации
23 октября 2019 23:55Индивидуальные IP адреса – особенности
Индивидуальные прокси востребованы и популярны. На сайте proxyline.net вы сможете купить или арендовать на выгодных условиях индивидуальный анонимный IP... IT и Коммуникации
74
21 октября 2019 23:35Виды и особенности чехлов для iPhone
Существует масса разнообразных чехлов для iPhone, которые способны обеспечить защиту устройству и создают дополнительно привлекательный вид для айфона. IT и Коммуникации
96
20 октября 2019 10:37
Также, как и классическая видеореклама, онлайн видео используют для того, чтобы формировать узнаваемость бренда и осуществлять успешно продвижение товаров, а... IT и Коммуникации
96
Транспорт
5 ноября 2019 11:58
В Минтрансе уточнили список переделок на главной магистрали Самары. Транспорт
151
5 ноября 2019 11:46
.Это связано с работами по строительству нового поворота Транспорт
138
5 ноября 2019 11:29
В департаменте транспорта не уточнили сроки. Транспорт
164
4 ноября 2019 11:51
На дорогах Самарской области установят 219 камер видеонаблюдения Чиновники считают, что комплексы позволяют снизить количество аварий. Транспорт
367
Предпринимательство
4 октября 2019 15:17Печать каталогов в типографии — какие плюсы услуги?
Реклама — двигатель торговли.Чем ярче и качественнее она будет — тем больше обратит на себя внимание покупателя и увеличит его лояльность к торговой... Предпринимательство
171
28 августа 2019 00:19
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
317
15 июля 2019 16:38Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
606
Видео
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
503
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
367
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
251
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
330
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
481
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
577
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
308
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1377
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1980
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1356
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1647
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1834
Мероприятия