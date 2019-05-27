Бизнес-завтрак для предпринимателей от МСП Банк

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30 мая МСП Банк приглашает представителей малого и среднего бизнеса Самарской области начать день в деловой среде и обсудить актуальные вопросы развития собственного дела. Встреча пройдет в отеле «Самара» города Самары. Участие — бесплатное.В ходе мероприятия ведущие банковские эксперты дадут полезные советы, а участники узнают, как эффективно развивать бизнес, использовать банковские сервисы и инструменты с максимальной выгодой, почему стоит работать с государственным банком и как воспользоваться наиболее выгодными условиями кредитования. О процессе взаимодействия банка и предпринимателей на различных этапах сотрудничества расскажут заместитель председателя Правления МСП Банка Роман Капинос и его коллеги.• Сбор документов: зачем нужен тот или иной документ банку?• Финансовый анализ: какие преимущества для предпринимателя в финансовой проверке банка?• Типичные вопросы, возникающих у сотрудников банка, «взгляд изнутри».• Выдача и обслуживание кредита: новые возможности для роста при наличии сильного финансового партнера.• Возможности для получения льготных кредитов: программы, условия, ставки.• Обратная связь: голос бизнеса.В рамках встречи каждый участник сможет задать все интересующие его вопросы и получить индивидуальную консультацию представителей банка.Дата: 30 мая 2019 годаВремя: сбор гостей и кофе-брейк — с 10.30,конференция — с 11.00 до 14.00Место: г. Самара, отель «Самара»,Большой конференц-зал (ул. Чапаевская, 201)Регистрация участников:e-mail: reg@mspbank.ruтел. +7 (909) 690-20-02Регистрируясь на мероприятие, участник дает свое согласие АО «МСП Банк» на обработку своих персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». Условия Политики конфиденциальности на сайте smbfin.ru