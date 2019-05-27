Бизнес-завтрак для предпринимателей от МСП Банк
27 мая 2019 08:50
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В ходе мероприятия ведущие банковские эксперты дадут полезные советы, а участники узнают, как эффективно развивать бизнес, использовать банковские сервисы и инструменты с максимальной выгодой, почему стоит работать с государственным банком и как воспользоваться наиболее выгодными условиями кредитования. О процессе взаимодействия банка и предпринимателей на различных этапах сотрудничества расскажут заместитель председателя Правления МСП Банка Роман Капинос и его коллеги.
В программе клиентского дня:
• Сбор документов: зачем нужен тот или иной документ банку?
• Финансовый анализ: какие преимущества для предпринимателя в финансовой проверке банка?
• Типичные вопросы, возникающих у сотрудников банка, «взгляд изнутри».
• Выдача и обслуживание кредита: новые возможности для роста при наличии сильного финансового партнера.
• Возможности для получения льготных кредитов: программы, условия, ставки.
• Обратная связь: голос бизнеса.
В рамках встречи каждый участник сможет задать все интересующие его вопросы и получить индивидуальную консультацию представителей банка.
Дата: 30 мая 2019 года
Время: сбор гостей и кофе-брейк — с 10.30,
конференция — с 11.00 до 14.00
Место: г. Самара, отель «Самара»,
Большой конференц-зал (ул. Чапаевская, 201)
Регистрация участников:
e-mail: reg@mspbank.ru
тел. +7 (909) 690-20-02
Регистрируясь на мероприятие, участник дает свое согласие АО «МСП Банк» на обработку своих персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». Условия Политики конфиденциальности на сайте smbfin.ru
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