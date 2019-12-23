Банки введут комиссию за переводы по номеру телефона в 2020 году
23 декабря 2019 21:56
88
Изначально СБП была бесплатной, но с 2020 года Центробанк вводит платные тарифы для банков за использование этой системы.
Чтобы покрыть расходы, большинство банков введут комиссию для клиентов. На данный момент известно, что только для пользователей Тинькофф Банка эта услуга останется бесплатной.
Какие комиссии будут взимать крупнейшие банки при переводах через СБП смотри здесь.
По данным Центробанка, почти за год объём переводов через СБП превысил 40 млрд руб. В Тинькофф Банке заявили, что «оборот в СБП растёт на 20% в месяц». Отчасти это связано с тем, что пользователи ничего не платят за перевод.
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