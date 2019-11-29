Банк России выпустил памятные монеты в честь 75-летия Победы
29 ноября 2019 14:08
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Так, выпускается золотая монета номиналом 50 рублей, тираж - одна тысяча штук, серебряные монеты номиналами 25 рублей и три рубля, тиражами 1,5 тысячи и три тысячи штук соответственно. Также выпускается монета из недрагоценного металла номиналом 10 рублей, тираж монеты - пять миллионов штук.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, уточняет ЦБ.
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