Александр Ведяхин: «Рынок зеленого финансирования в России до 2023 года составит 3 трлн рублей»

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а:«Мы выделяем на рынке зеленого финансирования три составные части. Первое — это промышленная экология. Мы оцениваем, что объем этого направления до конца 2023 года составит 1,6–1,8 трлн рублей. Второе направление — это проекты городской инфраструктуры: управление твердыми коммунальными отходами, хорошая вода для городов и т. д. Инвестиции в это направление мы оцениваем в 0,8–1 трлн рублей за тот же период. И третье направление — это корпоративные ESG-инвестиции, когда предприятия сами улучшают свой вклад в экологию, снижают углеродный след и т. д. Это еще около 500 млрд рублей. Таким образом, объем всего рынка зеленого финансирования составляет примерно 3 трлн рублей до 2023 года включительно. Это много!»При разработке мер, которые позволят обеспечить достаточное финансирование этих направлений, Александр Ведяхин призвал отдавать приоритет инструментам с максимальным мультипликатором, в первую очередь — субсидированию процентной ставки по зеленым кредитам.Кроме того, по его мнению, эффективной стимулирующей мерой было бы снижение риск-весов по зеленым кредитам со стороны Центробанка. За счет того, что затраты на капитал в этом случае будут снижаться, банки смогут давать дополнительный дисконт. Наконец, необходима методология, позволяющая определять кредиты как зеленые, и кто-то должен быть наделен правом такого определения, добавил Александр Ведяхин. «Это самые быстрые и понятные инструменты», — отметил он, также указав на важность развития рынка зеленых облигаций.Круглый стол был организован Московской биржей и Минэкономразвития России. В мероприятии также приняли участие представители Банка России, Московской биржи, ВЭБ.РФ, Газпромбанка, Росбанка, РЖД, «Газпром нефти» и «Норильского никеля».Фото: ru.freepik.com