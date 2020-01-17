Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Поволжском Православном Институте прошла лекция Сбербанка на тему «Учитель будущего».
Александр Анащенко рассказал студентам педагогических направлений о том, каким будет учитель будущего
Он выдает посетителям пропуска, записывает на прием к своим
В администрации пермского губернатора начал работать робот-чиновник
Вход для зрителей свободный!
В «Грации» состоятся первенство и чемпионат Самарской области по чир спорту
Документы переданы на хранение в архив Кадастровой палаты по Самарской области.
23 тысячи документов на недвижимость забыли самарцы в Кадастровой палате
Халифа Хафтар выразил Владимиру Путину личную благодарность и признательность за усилия РФ по установлению мира и стабильности в Ливии.
Хафтар поблагодарил Путина за усилия по урегулированию в Ливии
Вице-спикер губдумы Александр Степанов направил письмо в прокуратуру.
Прокуратуру просят запретить платные парковки около школ и больниц в Самаре
Участие Самарской области в форуме такого уровня - прекрасная возможность продемонстрировать инвестиционный потенциал региона.
Самарские производители принимают участие в выставке "Зеленая неделя 2020", стартовавшей сегодня в Берлине
Дмитрий Азаров об отстреле диких собак: "Возмутительная история. Считаю это недопустимым"
сегодня  Пятница, 17 января, 18:57
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/01:
USD 61.57
0.14
EUR 68.66
0.29
Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Александр Анащенко рассказал студентам педагогических направлений о том, каким будет учитель будущего

17 января 2020 18:52
4
В Поволжском Православном Институте прошла лекция Сбербанка на тему «Учитель будущего».
В Поволжском Православном Институте прошла лекция Сбербанка на тему «Учитель будущего». Данное мероприятие стало первым в рамках серии лекций Сбербанка, приуроченных ко Дню студента.

Перед студентами педагогических направлений выступил Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко. Он рассказал о новых
подходах в обучении в условиях развития искусственного интеллекта. Особое внимание было уделено темам формирования ценностей у детей в рамках
глобализации, роли педагогов и семьи в становлении личности.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Роль современного образования – передать подрастающему поколению базовые знания, и при этом помочь развить навыки для успешного будущего. В
условиях быстроменяющейся реальности педагогам особенно важно следить за трендами и использовать в образовательном процессе самые передовые
методики. Так шаг за шагом мы все вместе будем способствовать формированию совершенно нового культурного кода нашей страны».

Напомним, в прошлом году Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с Правительством Самарской области, предметом которого стала реализация
совместных проектов и мероприятий, направленных на создание и развитие кадрового потенциала региона. В рамках соглашения банк провел семинар для
учителей школ Самарской области на тему «Эмоциональный интеллект». 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Экономика региона
17 января 2020  11:55
Собственников аварийных домов в Самаре, планируемых к расселению в 2020 году, приглашают в Департамент управления имуществом
Собственников аварийных домов в Самаре, планируемых к расселению в 2020 году, приглашают в Департамент управления имуществом
В случае неявки к указанному сроку земельные участки и жилые помещения расположенных на них многоквартирных домов будут изъяты. Экономика региона
241
16 января 2020  16:50
Более 10 предприятий нашего региона презентуют свою лучшую продукцию
Самарские производители примут участие в крупнейшей в мире сельскохозяйственной выставке «Зелёная неделя 2020»
 Более 10 предприятий нашего региона презентуют свою лучшую продукцию.  Экономика региона
344
16 января 2020  10:21
Глава самарского облправительства объяснил, зачем Южный город и Кошелев-Парк нужно включить в состав Самары
Глава самарского облправительства объяснил, зачем Южный город и Кошелев-Парк нужно включить в состав Самары
По словам Виктора Кудряшова, сёла не справятся с обслуживанием территории новых микрорайонов. Экономика региона
261
Весь список
Финансы и Банки
17 января 2020  18:52
В Поволжском Православном Институте прошла лекция Сбербанка на тему «Учитель будущего».
Александр Анащенко рассказал студентам педагогических направлений о том, каким будет учитель будущего
В Поволжском Православном Институте прошла лекция Сбербанка на тему «Учитель будущего».   Финансы и Банки
4
16 января 2020  16:10
Клиенты Поволжского банка Сбербанка теперь могут открыть «Накопительный счет+», который позволяет эффективно копить и свободно тратить свои накопления.
Поволжский банк Сбербанка представил «Накопительный счет+» с повышенной процентной ставкой
Клиенты Поволжского банка Сбербанка теперь могут открыть «Накопительный счет+», который позволяет эффективно копить и свободно тратить свои... Финансы и Банки
350
15 января 2020  14:59
Ранее в «Сбербанк Онлайн» уже было доступно оформление и продление договоров по рисковым договорам страхования.
Клиентам Сбербанка стала доступна в онлайн детальная информация о действующих договорах страхования
Ранее в «Сбербанк Онлайн» уже было доступно оформление и продление договоров по рисковым договорам страхования.   Финансы и Банки
311
Весь список
Строительство
17 января 2020  13:47
В Самарской области вдвое перевыполнили план по расселению ветхого жилья
В Самарской области вдвое перевыполнили план по расселению ветхого жилья
Жилищные условия поменяли 330 человек — 170 семей. Строительство
146
14 января 2020  13:42
В Самаре планируют построить конгресс-холл-трансформер
В Самаре планируют построить конгресс-холл-трансформер
Он должен стать новой точкой деловой активности в Самаре. Строительство
377
12 января 2020  22:17
Стяжка пола этапы укладки
 Перед тем как покрывать пол дома ламинатом, и любым другим покрытием, необходимо выровнять пол, это делается с помощью стяжки.  Строительство
48
Весь список
Материалы и технологии
25 декабря 2019  16:25
Емкости металлические и их особенности
Емкости металлические и их особенности
 Само слово емкость ассоциируется у каждого человека с каким-то сосудом, в котором можно что-либо хранить.  Материалы и технологии
138
17 декабря 2019  23:06
Бензогенераторы Huter – особенности
 Для решения проблемы автономного электроснабжения используют различные методы. И если речь касается резервирования – кратковременного использования, то... Материалы и технологии
97
17 декабря 2019  23:05
Компрессор Atlas Copco модель: XAS 88 Kd на шасси
 Универсальный дизельный компрессор является источником сжатого воздуха. Он идеально подойдет для того, чтобы питать различный пневматический инструмент.  Материалы и технологии
139
Весь список
Налоги
30 декабря 2019  18:52
Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
 Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний. Налоги
85
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1С бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
701
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
1295
Весь список
Бизнес
17 января 2020  16:37
Участие Самарской области в форуме такого уровня - прекрасная возможность продемонстрировать инвестиционный потенциал региона.
Самарские производители принимают участие в выставке "Зеленая неделя 2020", стартовавшей сегодня в Берлине
  Участие Самарской области в форуме такого уровня - прекрасная возможность продемонстрировать инвестиционный потенциал региона. Бизнес
128
17 января 2020  15:38
Участие в них могут принять представители малого, среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели Самары.
В Самаре пройдут семинары «Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Самарской области»
Участие в них могут принять представители малого, среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели Самары.  Бизнес
129
15 января 2020  22:48
С 1 января 2020 года Lada подорожала на 5-23 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации.
Lada пошла на подъем
С 1 января 2020 года Lada подорожала на 5-23 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации.  Бизнес
329
Весь список


Новости компаний
17 января 2020  13:35
Самарское АО "РКЦ Прогресс готово к работе над "лунной" программой
Самарское АО "РКЦ "Прогресс" готово к работе над "лунной" программой
Сверхтяжелая ракета должна отправиться в полет в 2028 году. Новости компаний
146
17 января 2020  08:48
Экологически чистая упаковка также может уберечь от повреждения любые товары
 Различная деревянная тара применяется во многих отраслях промышленности. Новости компаний
31
17 января 2020  08:47
Целостная и профессиональная упаковка дает гарантию сохранности груза любых габаритов и типов
 Наверное, каждый хотя бы раз получал испорченный товар только из-за некачественной упаковки, которая повредилась во время транспортировки и помнит, каким это... Новости компаний
36
16 января 2020  20:13
Главная проблема по внедрению eSIM — легитимная дистанционная идентификация абонентов. Как только она решится, других препятствий не останется.
Минкомсвязи готовится к запуску eSIM в России
Главная проблема по внедрению eSIM — легитимная дистанционная идентификация абонентов. Как только она решится, других препятствий не останется.   Новости компаний
294
Весь список
IT и Коммуникации
15 января 2020  20:08
Чехлы для смартфонов, которые подойдут активным людям
 Хорошо, когда чехол крепко держится, но не сдавливает и при этом не сползает на влажной коже и не царапает ее своим креплением, не растягивается от... IT и Коммуникации
40
25 декабря 2019  16:41
Клавиатуры для ноутбуков: большой выбор моделей, низкие цены
Клавиатуры для ноутбуков: большой выбор моделей, низкие цены
 Одной из самых частых проблем, с которыми сталкиваются владельцы ноутбуков – выход из строя клавиатуры ноутбука.  IT и Коммуникации
92
20 декабря 2019  12:13
Для того чтобы успешно осуществлять обработку фотографий, многие предпочитают удобную и простую в пользовании программу ФотоМАСТЕР.
ФотоМАСТЕР – возможности программы
 Для того чтобы успешно осуществлять обработку фотографий, многие предпочитают удобную и простую в пользовании программу ФотоМАСТЕР. IT и Коммуникации
101
Весь список
Транспорт
17 января 2020  12:06
Внимание: временное изменение схемы движения в центре Самары
Внимание: временное изменение схемы движения в центре Самары
Это связано с работами на водоводе. Транспорт
182
17 января 2020  11:28
На М-5 в Самарской области образовалась пробка из-за гололеда
На М-5 в Самарской области образовалась пробка из-за гололеда
Автомобилисты говорят, что местами на дороге очень скользко. Транспорт
181
17 января 2020  08:53
Компания Vector China занимается доставкой коммерческих грузов из Китая
 Все чаще и чаще люди стали прибегать к покупкам в Китае.  Транспорт
30
17 января 2020  08:45
Любые запчасти к тракторам всегда можно найти в компании «Трактория»
 Приобретая транспорт, заботы на этом не заканчиваются. Ведь всегда нужно следить за исправностью своей техники и безусловно посещать центры технического... Транспорт
30
Весь список
Предпринимательство
17 декабря 2019  21:23
Выгодные займы под залог ПТС от компании
Выгодные займы под залог ПТС от компании "Автозайм"
 Финансовые трудности можно решить множеством способов. Рассказывать о каждом нет смысла. Лучше уделить внимание тому варианту, который гарантирует 100%... Предпринимательство
160
16 декабря 2019  09:25
Крышная установка – особенности
 Для того чтобы заявить о своей продукции либо бренде, привлечь внимание целевой аудитории, разумным решением является  изготовление крышной установки .  Предпринимательство
140
11 декабря 2019  11:31
Какие диспенсеры для бумажных полотенец выбрать для кафе и ресторанов
Какие диспенсеры для бумажных полотенец выбрать для кафе и ресторанов
 Правильно организовать санузел в общественном заведении, будь то ресторан, кафе, гостиница или отель, помогут различные виды диспенсеров (дозаторов).  Предпринимательство
160
Весь список
Видео
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1535
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
531
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1391
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1152
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
745
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1665
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
770
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1202
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1311
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1533
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2619
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3173
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится первенство области по легкой атлетике
На территории «Чайки» пройдет первенство Самарской области по лыжным гонкам
В Самарской таможне подвели итоги работы за 2019 год
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные