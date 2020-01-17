Александр Анащенко рассказал студентам педагогических направлений о том, каким будет учитель будущего

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Перед студентами педагогических направлений выступил Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко. Он рассказал о новыхподходах в обучении в условиях развития искусственного интеллекта. Особое внимание было уделено темам формирования ценностей у детей в рамкахглобализации, роли педагогов и семьи в становлении личности.«Роль современного образования – передать подрастающему поколению базовые знания, и при этом помочь развить навыки для успешного будущего. Вусловиях быстроменяющейся реальности педагогам особенно важно следить за трендами и использовать в образовательном процессе самые передовыеметодики. Так шаг за шагом мы все вместе будем способствовать формированию совершенно нового культурного кода нашей страны».Напомним, в прошлом году Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с Правительством Самарской области, предметом которого стала реализациясовместных проектов и мероприятий, направленных на создание и развитие кадрового потенциала региона. В рамках соглашения банк провел семинар дляучителей школ Самарской области на тему «Эмоциональный интеллект».