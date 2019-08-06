Сбербанк запускает платформу индексных торговых стратегий

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Сбербанк начинает расчет и публикацию собственных индексов, разработанных на основе проприетарных торговых стратегий банка. В основе индексов лежат инвестиционные идеи, создаваемые трейдерами и финансовыми инженерами банка на основе мирового опыта структурирования индексов. Семейство индексов, рассчитываемых и публикуемых Сбербанком, создается на основе заранее опубликованных правил расчета и объективно наблюдаемых количественных экономических показателей. Такой подход исключает возможную необъективность и конфликт интересов клиентов и банка.История значений индексов публикуются ежедневно на сайте indices.sberbank-cib.com. Информация о доступна всем желающим, а не только клиентам банка.Первые запущенные индексы дадут возможность участия в корзинах акций и биржевых фондов с динамически определяемыми весами компонентов индекса. Расчет весов происходит в соответствии с правилами соответствующего индекса и улучшает соотношение риска и доходности инвестиции в индекс по сравнению с простой покупкой его составляющих.Сбербанк планирует выпускать для своих клиентов инвестиционные продукты, использующие индексы в качестве базового актива. Линейка индексов будет расширяться для того, чтобы максимально полно удовлетворять разнообразные инвестиционные цели отдельных клиентов. Применение собственных индексов в инвестиционных продуктах существенно упрощает документацию по сделке и делает более прозрачной структуру этих продуктов, что позволит значительному количеству инвесторов получать инвестиционные решения, отвечающие их требованиям., вице-президент, руководитель Департамента глобальных рынков Сбербанка:«Следуя глобальным трендам, Сбербанк первым из российских финансовых институтов запустил линейку собственных индексов, доступных каждому, и начинает использовать эти индексы для реализации передовых инвестиционных решений. Собственные индексы давно создаются и успешно применяются международными инвестиционными банками. Теперь платформа, соответствующая мировым практикам, реализована Сбербанком и на российском рынке».