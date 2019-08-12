Сбербанк и Intel помогут самарским студентам развиваться в мире цифровых технологий
12 августа 2019 20:08
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В Самарской области Сбербанк и Intel заключили соглашение о намерениях в сфере науки и образования, направленное на развитие профессиональных навыков XXI века. Документ подписали первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис и руководитель отдела по разработке технологий искусственного интеллекта Intel в России Станислав Павлов.
"Мы очень давно работаем с компанией Intel, сотрудничаем не только в части использования их чипов, но и в образовательных программах. Сегодня мы подписали соглашение, в рамках которого будем реализовывать образовательные проекты на территории Самарской области с вузами, помогать студентам становиться более успешными и более готовыми к жизни в условиях доминирования цифровых технологий", - рассказал Лев Хасис.
По его словам, с каждым конкретным вузом будет выработана конкретная программа, которая будет учитывать его специфику. Программы будут разной степени сложности и длительности. Как отметил Лев Хасис, по словам главы региона Дмитрия Азарова, со стороны областных властей также будет полная поддержка в части образовательных программ, направленных на повышение конкурентоспособности самарских вузов.
Сбербанк и Intel планируют предлагать студентам темы для научно-исследовательских и выпускных квалификационных работ и предоставить научных консультантов для этих работ. Стороны также создадут рабочую группу для определения дальнейших планов развития проекта для поддержки талантливых студентов региона.
"Самый большой дефицит сегодня - это талантливые молодые люди, хорошо понимающие цифровые технологии. Поэтому чем больше людей с этим навыком будет на рынке, тем лучше и для Сбербанка, и для страны", - подчеркнул Лев Хасис.
О перспективах заключенного соглашения рассказал и руководитель отдела по разработке технологий искусственного интеллекта Intel в России Станислав Павлов:
"Intel уже больше 20 лет работает с вузами в России, с программами для них компания представлена в 27 регионах, и за это время количество студентов, поработавших с этими программами, исчисляется тысячами. Что касается Сбербанка, то он также является инновационной компанией, приносит новые методы работы и технологии. Одновременно с этим Сбербанк обладает огромным количеством данных. Это полностью согласуется со стратегией Intel. Только представьте, какие колоссальные возможности по обработке этих данных имеют Сбербанк и Intel, работая вместе!"
Он обратил внимание, что студентам сейчас нередко не хватает рекомендаций экспертов, что нужно изучать и что изучать уже поздно. Таким образом, Intel и Сбербанк намерены принести актуальность образовательным программам различных вузов.
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