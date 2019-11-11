Сбербанк доставит продукты вам домой в 31 городе России

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Сбербанк запускает новый сервис покупки продуктов и товаров первой необходимости с полок магазинов СберМаркет. Он создан на базе онлайн-сервиса доставки продуктов Instamart, присоединившегося к экосистеме Сбербанка в сентябре этого года. С сегодняшнего дня СберМаркет начинает работать в 31 городе России. Приложение онлайн-сервиса можно скачать в App Store и Google Play.Новый сервис будет доступен в Москве и 16 городах Московской области, а также еще в 14 городах — Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде, Воронеже, Самаре, Уфе, Красноярске, Омске, Новосибирске и Челябинске.Сервис обеспечит доставку из торговой сети METRO Cash&Carry, а жители некоторых районов Москвы также смогут сделать заказ в гипермаркетах «Ашан» и супермаркетах «Азбука Вкуса». В ассортименте — порядка 70 000 товаров, причем более 2000 из них — со скидками до 50%.Товары будут продаваться по той же цене, что и в самих магазинах. Доставка — до дверей клиента день в день от двух часов. Заказ можно будет оформить через сайт или одноименное мобильное приложение. При регистрации можно использовать Сбербанк ID — единый аккаунт для удобной и безопасной авторизации, который работает уже на 40 сервисах Сбербанка и партнеров. Услуги СберМаркета будут доступны как клиентам Сбербанка, так и клиентам любых других банков. Также СберМаркет открыт для сотрудничества с любыми магазинами — как в Москве, так и в российских регионах. Предполагается, что СберМаркет войдет в состав создающегося Сбербанком и Mail.Ru Group совместного предприятия в области O2O (online-to-offline).Стоимость доставки в СберМаркете составит 98 рублей на первый заказ и 158 рублей на повторный стандартный заказ (до 30 кг)., первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:«Мы надеемся, что сервисы СберМаркета станут популярными и востребованными, а сам СберМаркет сумеет войти в число флагманов рынка с узнаваемым брендом, обеспечив широкий ассортимент товаров из разных магазинов, быструю доставку, отличный клиентский опыт и доступные цены»., CEO онлайн-сервиса «СберМаркет»:«Мы планируем развиваться в рамках фудтех-направления Сбербанка, расти в рамках текущей модели и уже до конца 2020 года вырасти в 4–5 раз. Вместе с этим рассчитываем уже в ближайшей перспективе расширить количество сетей-партнеров и до конца следующего года приступить к тестированию новых моделей доставки во всех городах работы сервиса».СберМаркет начал работу в пилотном режиме 6 сентября 2019 года в Ростове-на-Дону и Краснодаре на базе операционной и технологической платформы онлайн-сервиса доставки продуктов Instamart. Уже через месяц «пилот» в двух городах обеспечил 10% от заказов сервиса Instamart во всех регионах присутствия. Кроме того, в первый месяц более 20 тысяч человек установили приложение СберМаркет на свои мобильные устройства.Ранее Сбербанк и Mail.ru Group объявили о создании платформы O2O-сервисов в сфере еды и транспорта. Совместное предприятие будет оперировать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России, совокупный объем которых превысит 1 трлн рублей на горизонте трех лет.