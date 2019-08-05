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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Самарских журналистов познакомили с работой инкассаторов Сбербанка

5 августа 2019 11:46
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Самарских журналистов познакомили с работой инкассаторов Сбербанка. 1 августа исполнилось 80 лет со дня образования службы инкассации России.
1 августа исполнилось 80 лет со дня образования службы инкассации России.

В 1939 году, еще при Государственном банке, была образована первая служба инкассации. Таким образом, служба отмечает круглую дату. В связи с этим юбилеем Сбербанк показал и рассказал самарским журналистам, чем живет инкассаторская служба организации.

«За год мы перевозим несколько триллионов денежной наличности, и служба инкассации Поволжского банка является одной из крупнейших в России. На данный момент в ней работают порядка 2000 человек, мы осуществляем операционную деятельность в семи субъектах федерации РФ, в 41 кассово-инкассаторском центре», - рассказал Дмитрий Лукин, начальник управления инкассации Поволжского банка ПАО Сбербанк.

Журналисты в честь знаменательной даты познакомились со всеми этапами сбора инкассаторов: получения инструктажа, оснащения, выезда, мониторинга передвижения автомобилей, созданными для них условиями отдыха, а также с инновациями, которые сегодня состоят на службе у инкассаторов.

Самый инновационный автомобиль позволяет работать на маршруте одному человеку, при этом все ценности находятся в спецконтейнерах. Несмотря на то, что в машине всего один человек, спецконтейнер находится под многоуровневой системой защиты. Автомобиль разработан специально для инкассации Сбербанка, совместно шведской компанией и банковскими специалистами.

Банковские ценности имеют несколько степеней защиты. Инкассаторская машина бронирована, специалист в ней вооружен, а также защищен бронежилетом. Ценности находятся в спецконтейнерах, благодаря системе защиты которых попытка ограбления становится бессмысленной: в случае любой попытки несанкционированного открытия контейнера происходит подрыв спецзаряда, и краска на молекулярном уровне мгновенно проникает в денежные купюры, ее нельзя отмыть, купюры нельзя обменять. Соответственно ценностями нельзя воспользоваться и нападение становится бессмысленным

Помимо этого, в каждом бронеавтомобиле есть несколько типов сигнализаций, плюс он находится на круглосуточной системе мониторинга, оборудован системой спутникового слежения. Оператор в круглосуточном режиме видит, где находится броневик, контролирует его нахождение на маршруте, при необходимости может заглушить двигатель, заблокировать двери и вызвать спецслужбы.

Отметим, что инкассаторский центр Сбербанка в Самаре насчитывает порядка 230 человек, из них 150 инкассаторов. Работа этих людей не только крайне ответственная и физически сложная, но и технически непростая – для того, чтобы работать с 60 типами дорогостоящего оборудования необходимо обладать множеством технических знаний. Как рассказал Дмитрий Лукин, один инкассатор за день проезжает порядка 300 км, а порой расстояние достигает до 500 км. Работа инкассаторской службы ведется 24 часа в сутки без выходных. Поэтому кандидаты должны обладать ответственностью, надежностью, выносливостью, стрессоустойчивостью. Важно умение работать в команде.

Своим опытом работы в службе поделился Алексей Мочалкин, старший инкассатор:
«В инкассации работаю более 20 лет. Эта работа требует определенных качеств и навыков. Мне нравится ответственность, которая лежит на мне каждый день, нравится видеть доверие, которое оказывают мне банк и наши клиенты. Главное требование – выполнять поставленные задачи и не допускать нештатные ситуации».

Фото: Дильдина Светлана

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