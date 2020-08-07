Почти 77 % клиентов Поволжского банка Сбербанка получают пенсии на банковскую карту

Более 2,6 млн пенсионеров Поволжья получают пенсионные выплаты в Сбербанке. При этом почти 77% из них выбирают для зачисления пенсий банковские карты.
Только за первые 6 месяцев 2020 года в Поволжском банке Сбербанка было выпущено более 380 тысяч социальных карт, предназначенных для получения пенсий. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 14%.
Эксперты банка отмечают, что владельцы банковских карт значительно экономят собственное время, ведь для получения пенсии не нужно каждый раз идти в банк, чтобы получить деньги со счета – пенсия мгновенно приходит на банковскую карту в день поступления из ПФР. Кроме того, с помощью карты можно даже не выходя из дома при наличии доступа в сеть Интернет совершать необходимые платежи, например, оплачивать квитанции за свет, газ, воду, сотовую связь, телевидение и интернет и многие другие. Для этого нужно зайти в личный кабинет на сайте Сбербанка или скачать мобильное приложение на смартфон.
Практически во всех торговых точках при расчетах принимают карты, и нет никакой необходимости носить с собой наличные деньги. С помощью банковской карты можно оплачивать покупки, например, в магазинах, аптеках. Важно, что при оплате товаров и услуг ни покупатель, ни кассир не могут ошибиться в расчетах. Например, неправильно дать сдачу. При этом с каждым годом пользоваться картой становится проще. Сегодня выпускаются так называемые бесконтактные карты - для оплаты покупки в магазине, достаточно поднести такую карту поближе к терминалу.
Александр Анащенко
, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Для молодёжи банковские карты стали привычным инструментом расчётов. В то время как для людей старшего поколения современные технологии бывают сложны и непривычны. Именно поэтому наша задача помочь мамам, папам, бабушка и дедушкам научиться использовать банковские карты, интернет-банк для облегчения ежедневных задач. Сегодня это особенно важно, ведь с помощью карты все платежи можно совершать онлайн, из дома, что максимально обезопасит наших близких от посещения мест скопления людей без лишней необходимости».
Также важно, что хранить денежные средства на карте надежно. Банки стремятся сделать использование платежных карт максимально комфортным, поэтому постоянно совершенствуют системы безопасности. При использовании карты нужно соблюдать простые правила безопасности и тогда даже потеря карты не означает, что потеряны деньги. Средства клиентов лежат не на самой карте, а на счете в банке, и доступ к нему блокируется по первому требованию.
Если вы хотите оформить банковскую карту для получения пенсии в Сбербанке, достаточно оформить заявление на сайте Сбербанка: https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/gosuslugi/transfer_pension.
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