ПСБ стал официальным банком Профессионального футбольного клуба ЦСКА

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ПСБ стал официальным банком ПФК ЦСКА – самого титулованного футбольного клуба России.Для ПСБ сотрудничество с ПФК ЦСКА является логичным продолжением реализации стратегии создания опорного банка для оборонно-промышленного комплекса и армии России и будет способствовать преумножению общих побед и достижений, развитию спорта и популяризации здорового образа жизни.«ПФК ЦСКА — один из старейших и сильнейших футбольных клубов России, мы рады стать его официальным банком. Стоит отметить не только многомиллионную аудиторию болельщиков ПФК ЦСКА, но и неоценимый вклад клуба в развитие детского и молодежного спорта. Уверен, что сотрудничество ПСБ и ПФК ЦСКА поможет игрокам добиться еще более высоких результатов и новых побед. Это наш вклад в популяризацию здорового образа жизни, что в полной мере соответствует миссии и ценностям ПСБ», — отметил Рубен Бегунц, директор по спортивным проектам ПСБ.«Мы очень рады, что у нас появился новый сильный партнер, один из крупнейших российских банков. ПФК ЦСКА всегда уделял и продолжает уделять большое внимание различным социальным проектам. И нам в этой связи очень импонируют значимость для общества той работы по продвижению спортивного образа жизни, которую ведет ПСБ. Уверены, что наше сотрудничество принесет взаимную пользу и расширит географию клиентов банка и поклонников красно-синих по всей стране», — сказал Роман Бабаев, генеральный директор ПФК ЦСКА.ПСБ – один из ключевых финансовых институтов России, опорный банк для оборонно-промышленного комплекса России, партнер Вооруженных сил Российской Федерации.