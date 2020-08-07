ПСБ стал лидером по количеству факторинговых сделок и объему финансирования

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Факторинговый бизнес ПСБ, включая его структуру «МСП Факторинг», стал лидер-фактором по итогам работы за первое полугодие 2020 года по данным одной из крупнейших электронных факторинговых площадок России и Восточной Европы FactorPlat.За первую половину 2020 года ПСБ профинансировал свыше 270 тысяч факторинговых сделок, объем финансирования составил более 18 млрд рублей. Максимальный показатель факторингового финансирования поставщиков торговых сетей с начала текущего года был зафиксирован в апреле и составил 4,2 млрд рублей.В первом полугодии через онлайн-факторинговую платформу FactorPlat 52 фактора одобрили 2 млн поставок на сумму 90 млрд рублей. Пик активности также пришелся на апрель, когда на платформе прошли сделки по уступке дебиторской задолженности на сумму 20 млрд рублей. По этому показателю сервис FactorPlat находится сейчас на первом месте в России и Восточной Европе.«Онлайн факторинг позволяет принять решение о финансировании менее чем за два часа по суммам до 300 млн руб. Поставщику не нужно собирать огромный пакет документов и приносить их в офис, нам необходимо только согласие на обработку персональных данных и финансируемый контракт. Эти документы можно передать в электронном виде. Пандемия показала, что электронное взаимодействие и быстрое принятие решения как никогда актуальны для поставщиков, ведь как раз они оказались на передовой, обеспечивая население всем необходимым. Для сравнения: в январе через FactorPlat мы профинансировали поставок на 2 млрд рублей, а уже в апреле объем вырос до 4 млрд рублей», — отметил, управляющий директор по факторингу ПСБ.«Электронный факторинг снижает риски для дебитора, фактора и поставщика, поскольку берёт на себя автоматическую верификацию необходимых документов. Банку не нужно проверять сотни поставок от одной компании, чтобы одобрить финансирование, а дебитор защищён от лишних поставок и исключены риски мошенничества. Процесс финансирования происходит быстро: дебитор один раз загружает реестр подтверждённых документов, после чего сверка происходит автоматически. У поставщика два ключевых преимущества работы с онлайн-платформой факторинга: выше процент одобрения финансирования, скорость проверки документов и выдачи денег. На платформе FactorPlat уровень одобрения сделок — 98%», — комментирует, руководитель электронной факторинговой платформы FactorPlat.