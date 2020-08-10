ПСБ: в июне малый и средний бизнес вышли на плато

184

В первом полугодии 2020 года Индекс RSBI, исследование бизнес-настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России, показал ожидаемое снижение, обусловленное текущей экономической ситуацией, при этом максимальное падение продемонстрировала сфера услуг, снизившись на 8 пунктов с начала года.Если Индекс RSBI в целом в феврале на фоне первых известий о пандемии снижался незначительно, менее, чем на один пункт, то уже в марте падение составило более четырех пунктов.В первую очередь, это было связано с резким падением цен на нефть и ослаблением рубля, которое пришлось на начало марта, и влиянием пандемии. Рекордно низкие значения Индекса зафиксированы в апреле, когда жесткий режим самоизоляции был введен по всей стране и подавляющее большинство предприятий сектора МСБ приостановили свою деятельность. В мае, после ослабления карантинного режима, настроение бизнеса постепенно пошло вверх, в июне рост продолжился и Индекс RSBI достиг мартовских значений.Квартальные показатели Индекса RSBI также оказались в отрицательной зоне. В I квартале данный показатель составил 48,6 п., но уже во II квартале он снизился до 41,8 п.Снижение продемонстрировали все блоки Индекса, включая блок доступности финансирования, который единственный по-прежнему остаётся в положительной зоне.По сфере деятельности максимальное падение ожидаемо показала сфера услуг, потеряв за квартал 8 пунктов — с 47,3 п. в I квартале до 39,3 п. во II квартале.Производство и торговля пострадали меньше, продемонстрировав при этом заметное снижение.По размеру бизнеса минимальные значения индекса демонстрирует микро-бизнес. Однако он же показывает и минимальное падение: за второй квартал снижение составило всего 6 п.Средний бизнес, наоборот, несмотря на максимальные значения, демонстрирует самое стремительное падение.· Блок продажНаходясь уже в I квартале в отрицательной зоне на 38,9 п., во II квартале блок продаж теряет 10,5 п. и опускается до 28,4 п.Максимальное влияние на блок продаж оказали фактические показатели, в основном за счет доли компаний, чья выручка сократилась — с 51% в I квартале до 75% во II квартале.Несмотря на это, ожидания от ближайшего будущего изменились не столь значительно: если в I квартале увеличения выручки ждали 28% участников опроса, то во II квартале их число сократилось незначительно и составило 25%.В данном блоке падение оказалось менее резким: с 49,6 п. в I квартале до 42,4 во II квартале.Вероятно, это связано с тем, что в большинстве компаний предприниматели не меняли и не планируют менять численность сотрудников.Однако по сравнению с I кварталом, во II квартале значительно выросла доля компаний, уже сокративших штат - с 18% до 30%, и тех, кто планирует сокращения - с 11% до 20%.Данный блок, остававшийся в зоне роста - 54,1 п. в I квартале, также перешел в зону снижения, составив во II квартале 46,6 п.Это произошло за счет значительного увеличения доли компаний, сокративших - с 17% в I квартале до 31% во II квартале, и планирующих сокращение бизнеса - с 11% до 20% соответственно.Единственный блок, оставшийся в зоне роста, несмотря на незначительное падение. Так, в I квартале показатели доступности финансирования составили 54,0 п., против 52,8 п. во II квартале.