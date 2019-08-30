Минэкономразвития предложило дать россиянам возможность выкупать свои долги со скидкой

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Фактически речь идет о списании долга, поскольку кредиты физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера. В пояснительной записке говорится, что из-за трудных жизненных ситуаций должники могут оказаться «неспособны далее исполнять свои обязательства», однако в просьбе реструктуризовать долг кредитор может отказать, поскольку «какие-либо правовые методы стимулирования кредитора к объективному рассмотрению предложения должника-гражданина отсутствуют». При этом, отказав должнику, кредитор может уступить право требования третьему лицу по цене, которая существенно ниже долга. В результате выгоду получит третье лицо, в случае недобросовестности которого будут ущемлены права должника.Авторы законопроекта предлагают обязать кредиторов предлагать заемщикам выкупить свой долг по той же цене, которую предлагает третье лицо. Более того, должник сможет в любое время выкупить уже переданный третьему лицу долг, выплатив покупателю двойную цену, а в некоторых случаях и дешевле.Такие условия предлагают применять к долгам, по которым на момент заключения договора просрочка составляет не менее 30 дней.В Минэкономразвития отказались от комментариев. Минюст, в свою очередь, отметил, что законопроект пока не получали, и позицию ведомство сформулирует после того, как изучит предложения законодателей.Кредиторы, в свою очередь, с предлагаемыми поправками не согласны и считают, что они де-факто освободят заемщиков от обязательств. По словам замглавы департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгения Сеньковского, предлагаемые изменения спровоцируют рост цены уступки прав требований, поскольку кредиторы будут пытаться избегать прощения долга заемщикам.По оценкам коллекторского агентства ЭОС и «Первого коллекторского бюро», в первом полугодии 2019 года объем закрытых сделок по продаже просроченных долгов составил в России 114 млрд руб., а средняя цена — 2,8% от величины долга.В правительстве на протяжении последних месяцев поднимается вопрос о закредитованности населения страны. Кабмин рассматривает две точки зрения на эту проблему. С одной стороны, Центробанк, который обеспокоен двузначным ростом потребкредитования и пытается с ним последовательно бороться. Например, в этом году регулятор повышал надбавки к риск-весам для банков при выдаче таких кредитов. С октября также будет введен показатель долговой нагрузки заемщика, который ухудшит банкам условия для кредитования клиентов с большой долговой нагрузкой.С другой стороны стоит Минэкономразвития, которое считает, что темпы роста потребкредитов могут привести к образованию пузыря и даже к рецессии в 2021 году. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина с ним не согласна и считает, что риска образования пузыря нет.