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Чистая прибыль ПСБ в 1-м полугодии 2020 года составила 7,4 млрд рублей по МСФО

24 августа 2020 09:38
116
Чистая прибыль ПСБ в 1-м полугодии 2020 года составила 7,4 млрд рублей по МСФО
Кредитный портфель ПСБ вырос с начала года на 17%, при этом основной рост пришелся как раз на второй квартал.

Чистая прибыль ПСБ по МСФО за 1-е полугодие 2020 года составила 7,4 млрд рублей.

«В первом полугодии 2020 года ПСБ продемонстрировал устойчивую динамику основных доходов и объемов бизнеса. Оперативно отреагировав на вызовы пандемии COVID-19, мы приняли ряд мер, которые позволили минимизировать риски, трансформировали модели клиентского обслуживания, что позволило нам наращивать бизнес и повышать операционную эффективность даже в столь непростых условиях. Кредитный портфель ПСБ вырос с начала года на 17%, при этом основной рост пришелся как раз на второй квартал. Операционный доход банка увеличился более чем на 50% год к году. Взвешенная политика по управлению рисками позволила пройти сложный второй квартал без убытков. Будучи социально ответственным банком ПСБ реализовал комплекс мер поддержки клиентов в рамках как государственных, так и собственных программ. Уже в июне мы видим восстановление ряда отраслей экономики, что вселяет в нас умеренный оптимизм, однако мы будем придерживаться консервативной оценки рисков и во 2-м полугодии 2020 года», - прокомментировал Евгений Смирнов, главный финансовый директор ПСБ.

Чистый процентный доход за 1-е полугодие 2020 года увеличился на 30% год к году – до 32,3 млрд рублей - за счет как органического роста объемов бизнеса, так и консолидации Связь-Банка.

Чистая процентная маржа по итогам 1-го полугодия 2020 года составила 2,8% по сравнению с 3,3% за аналогичный период 2019 года, что обусловлено более быстрой переоценкой портфеля ликвидных активов банка на фоне устойчивого снижения ключевой ставки ЦБ.

Чистый комиссионный доход вырос на 24% год к году – до 9,7 млрд рублей, преимущественно за счет роста комиссионного дохода по документарным операциям, комиссиям по расчетно-кассовому обслуживанию и комиссиям по пластиковым картам.

Операционный доход увеличился на 52% год к году - до 50,9 млрд рублей, что обеспечено как ростом регулярного бизнеса ПСБ, так и положительной переоценкой ценных бумаг во 2-м квартале 2020 года. Кроме того, в отчетном периоде банк получил единовременный доход в размере 7,6 млрд рублей по мировому соглашению с НПФ (конвертация депозитов в субординированные облигации по ставке ниже рыночной). Соотношение операционных расходов к операционному доходу год к году улучшилось с 56% до 49%.

Расходы на создание резервов по кредитному портфелю в 1-м полугодии 2020 года выросли до 4,5 млрд рублей, что почти в 4 раза выше, чем годом ранее, при этом основная сумма резервирования, как и ожидалось, пришлась на 2-й квартал 2020 года.

Активы банка с начала года увеличились на 2% - до 2 209 млрд рублей по состоянию на 1 июля 2020 года (2019 год: 2 162 млрд рублей). Основная статья прироста – кредитование крупных корпоративных клиентов.

Портфель ценных бумаг за 1-е полугодие 2020 года сократился на 20% - до 486 млрд рублей и по состоянию на 1 июля 2020 года составил 22% от активов, при этом доля государственных ценных бумаг в портфеле составила 80% (2019 год: 28% и 86% соответственно).

Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, в отчетном периоде увеличился на 17% и составил 1 259 млрд рублей (2019 год: 1 071 млрд рублей). По состоянию на 1 июля 2020 года объем корпоративного кредитного портфеля вырос на 22% до 876 млрд рублей, объем портфеля МСБ и розницы – на 9% каждый до 109 млрд рублей и 269 млрд рублей соответственно. Основным источником роста розничного кредитного портфеля продолжает оставаться ипотечное кредитование (+12% за 1-е полугодие 2020 года), в результате доля ипотеки в розничном портфеле банка увеличилась с начала года с 67% до 69%.

Доля обесцененных кредитов (этап 3 МСФО), за вычетом резерва под обесценение, в чистом кредитном портфеле за 1-е полугодие 2020 года сократилась с 3,5% до 3,3%, а коэффициент покрытия обесцененных кредитов резервами увеличился с 90% до 91%. При этом во 2-м квартале 2020 года доля обесцененных кредитов выросла на 0,1 п.п. на фоне ухудшения макроэкономической ситуации, а объем реструктурированных ссуд по государственным и собственным программам на 1 июля 2020 года составил 5% от кредитного портфеля нетто.

Средства на счетах клиентов в отчетном периоде увеличились на 2% – до 1 720 млрд рублей. Доля текущих счетов и депозитов до востребования в общем объеме клиентского привлечения увеличилась в 1-м полугодии 2020 года с 34% до 40%. Объем средств на счетах корпоративных клиентов* составил 899 млрд руб. Средства клиентов МСБ выросли по 11% - ­до 283 млрд рублей, средства розничных клиентов увеличились на 3% - до 538 млрд рублей.

Совокупный капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями Базель III, на 1 июля 2020 года составил 235 млрд рублей (2019: 207 млрд рублей*), увеличившись на 28 млрд рублей за счет субординированных кредитов, выпущенных в рамках мировых соглашений с НПФ в марте 2020 г. на сумму порядка 21 млрд рублей, и прибыли за отчетный период в размере 7 млрд рублей.

Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по МСФО на 1 июля 2020 года составил 11,8% (при минимальном требовании 8%); коэффициент достаточности основного и базового капитала – по 10,1% (при минимальном требовании 6% и 4,5% соответственно).
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В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
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30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
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31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре.  Благоустройство региона
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В центре внимания
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с Правительством СО.
22 августа 2020  21:25 
Губернатор представил Программу развития первичного звена здравоохранения области на федеральном уровне
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с... Здравоохранение
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Над Самарой лётчики-асы показали фигуры высшего пилотажа
22 августа 2020  17:52 
Над Самарой лётчики-асы показали фигуры высшего пилотажа
В День Государственного флага РФ, 22 августа, жители областного центра стали свидетелями зрелищного выступления летчиков-асов.  Социум
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Триколор – это один из ярчайших символов нашего Отечества. Он объединяет наш многонациональный народ, вдохновляет нас на трудовые и ратные свершения
22 августа 2020  10:42 
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Государственного флага Российской Федерации
Триколор – это один из ярчайших символов нашего Отечества. Он объединяет наш многонациональный народ, вдохновляет нас на трудовые и ратные свершения  Социум
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Самарское знамя соединяет народы и поколения. Самарское знамя – это символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения братских народов.
20 августа 2020  16:24 
В Самаре состоялось заседание оргкомитета по подготовке международного патриотического проекта «Самарское знамя»
Самарское знамя соединяет народы и поколения. Самарское знамя – это символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения братских народов. Политика региона
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Губернатор лично оценил возможности вертолета, который уже начал осуществлять доставку пациентов из отдаленных районов в областную больницу.
20 августа 2020  14:26 
Впервые за 37 лет в Самарской области возобновилась работа санавиации
Губернатор лично оценил возможности вертолета, который уже начал осуществлять доставку пациентов из отдаленных районов в областную больницу.  Здравоохранение
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Акценты
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с Правительством СО.
22 августа 2020  21:25 
Губернатор представил Программу развития первичного звена здравоохранения области на федеральном уровне
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с... Здравоохранение
935
Триколор – это один из ярчайших символов нашего Отечества. Он объединяет наш многонациональный народ, вдохновляет нас на трудовые и ратные свершения
22 августа 2020  10:42 
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Государственного флага Российской Федерации
Триколор – это один из ярчайших символов нашего Отечества. Он объединяет наш многонациональный народ, вдохновляет нас на трудовые и ратные свершения  Социум
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Губернатор поручил в кратчайшие сроки провести проверку тех территорий, где, несмотря на режим ЧС из-за заболевания, продолжается реализация свинины.
20 августа 2020  19:57 
Дмитрий Азаров поручил провести проверку нарушений, связанных с реализацией свинины во время АЧС
Губернатор поручил в кратчайшие сроки провести проверку тех территорий, где, несмотря на режим ЧС из-за заболевания, продолжается реализация свинины.  Политика региона
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Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
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Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
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Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
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Новости Тольятти
19 августа 2020  16:33
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.
АВТОВАЗ продолжит работу в 5-дневном режиме
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.  Новости Тольятти
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19 августа 2020  12:19
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО.
На общем собрании акционеров «Тольяттиазота» будет поставлен на голосование вопрос о прекращении публичного статуса компании
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО. Новости Тольятти
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17 августа 2020  16:52
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.  Новости Тольятти
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