Запущена Самарская солнечная электростанция, строительство которой финансировалось Сбербанком

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Запущена третья очередь Самарской солнечной электростанции суммарной мощностью 75 МВт. Первые две очереди были введены в эксплуатацию в декабре 2018 г. и в марте 2019 г.Инициатором проекта является ГК «Солар Системс», которая привлекла финансирование Сбербанка в размере 7,4 млрд руб. сроком на 10 лет. Источником погашения кредита является гарантированная выручка от реализации электроэнергии и мощности на оптовом рынке., старший вице-президент Сбербанка:«Сегодня у нас есть возможности для организации проектного финансирования, и мы используем их для реализации таких капиталоемких проектов, как строительство солнечных электростанций. Мы считаем финансирование проектов использования возобновляемых источников энергии в рамках утверждённых государством программ, рынок так называемых ДПМ контрактов (договоров на поставку мощности) перспективным направлением корпоративного бизнеса банка»., Председатель Поволжского банка Сбербанка:«Мы активно развиваем наше сотрудничество с Группой «Солар Системс», понимая важность поддержки проектов, направленных на развитие альтернативных источников энергии. Запуск Самарской солнечной электростанции, несомненно, окажет положительное влияние на рост энергетической отрасли в нашем регионе».Сбербанк также кредитует другие проекты «Солар Системс» — строительство солнечных электростанций в Ставропольском крае и Волгоградской области.Фото pixabay.com