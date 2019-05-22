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Запущена Самарская солнечная электростанция, строительство которой финансировалось Сбербанком

22 мая 2019 14:06
172
Запущена Самарская солнечная электростанция, строительство которой финансировалось Сбербанком
Сбербанк профинансировал проект на сумму 7,4 млрд рублей.

Запущена третья очередь Самарской солнечной электростанции суммарной мощностью 75 МВт. Первые две очереди были введены в эксплуатацию в декабре 2018 г. и в марте 2019 г.

Инициатором проекта является ГК «Солар Системс», которая привлекла финансирование Сбербанка в размере 7,4 млрд руб. сроком на 10 лет. Источником погашения кредита является гарантированная выручка от реализации электроэнергии и мощности на оптовом рынке.

Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка:
«Сегодня у нас есть возможности для организации проектного финансирования, и мы используем их для реализации таких капиталоемких проектов, как строительство солнечных электростанций. Мы считаем финансирование проектов использования возобновляемых источников энергии в рамках утверждённых государством программ, рынок так называемых ДПМ контрактов (договоров на поставку мощности) перспективным направлением корпоративного бизнеса банка».

Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Мы активно развиваем наше сотрудничество с Группой «Солар Системс», понимая важность поддержки проектов, направленных на развитие альтернативных источников энергии. Запуск Самарской солнечной электростанции, несомненно, окажет положительное влияние на рост энергетической отрасли в нашем регионе».

Сбербанк также кредитует другие проекты «Солар Системс» — строительство солнечных электростанций в Ставропольском крае и Волгоградской области.

Фото pixabay.com

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