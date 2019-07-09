Заместителем управляющего Самарским отделением Сбербанка назначен Михаил Никишин
9 июля 2019 10:38
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Заместителем управляющего Самарским отделением Сбербанка назначен Михаил Никишин. Он будет курировать работу блока «корпоративный бизнес».
Михаил присоединился к команде Сбербанка в 2002 году в должности инспектора отдела краткосрочного кредитования Белгородского отделения. В 2011 г. он был назначен директором Управления кредитования, а два года спустя стал заместителем управляющего по Корпоративному бизнесу. После пяти лет работы в должности, Михаил получил приглашение присоединиться к команде Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк в качестве Управляющего директора CIB, а позже стал директором по крупнейшим клиентам корпоративного центра Аппарата Волго-Вятского банка.
«Рад приветствовать Михаила в команде Самарского отделения Поволжского банка. Уверен, что богатый опыт и профессионализм Михаила помогут в достижении амбициозных целей всей нашей команды», – прокомментировал управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк Константин Долонин.
Самарская область – один из 7 регионов обслуживания Поволжского банка Сбербанка. За 2018 год более 12 тысяч корпоративных клиентов Самарской области выбрали Сбербанк в качестве партнера для открытия и развития бизнеса. На 1 июля текущего года активная клиентская база корпоративных клиентов Самарского отделения превысила 39 тысяч клиентов.
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