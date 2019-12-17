В Южном городе открылся офис Сбербанка

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Сегодня, 17 декабря, в Южном городе открылся новый офис Сбербанка. Проект сдан как раз к Новому году и расположен в административном здании Волжского района по адресу Николаевский проспект, д. 2. В микрорайоне Южный город уже построено более 200 многоквартирных домов, свыше 20 тысяч жителей. Есть две школы, 5 детсадов, объекты спорта и здравоохранения. А теперь появился и офис Сбербанка.По соседству с банком расположены ЗАГС, центр развития предпринимательства и МФЦ. Таким образом, жителям микрорайона будет удобно одновременно решать сразу несколько дел, не придется тратить дополнительное время.– Обеспечение доступности финансовых услуг – приоритетное направление для банка. Южный город – активно развивающийся, современный микрорайон. Теперь здесь появился и офис Сбербанка, который органично дополнил существующую инфраструктуру. Уверен, жители по достоинству оценят удобство и комфорт нового филиала, – поделился управляющий Самарским отделением ПАО СбербанкНовый офис отличается удобной планировкой и понятной навигацией. Для клиентов предусмотрены электронные очереди, безбарьерные зоны обслуживания, позволяющие специалисту банка свободно общаться с клиентом. Здесь предусмотрена и круглосуточная зона самообслуживания, где клиенты могут совершить большинство банковских операций в любое время суток семь дней в неделю.Стоит отметить, что здание находится буквально в двух шагах от Южного шоссе, что удобно для проезжающих мимо водителей-самарцев и гостей города: они могут воспользоваться банковскими услугами, почти не прерывая свой путь.