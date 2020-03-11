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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

В Сбербанк Онлайн теперь можно вложить деньги в ПИФы

11 марта 2020 13:47
94
В Сбербанк Онлайн теперь можно вложить деньги в ПИФы
Вкладывать в открытые ПИФы в Сбербанк Онлайн на 1% выгоднее, чем в отделениях.

В Сбербанк Онлайн появилась возможность вложить деньги в открытые паевые инвестиционные фонды (ПИФы) «Сбербанк Управление Активами». Для этого нужно нажать на знак «+» в разделе «Инвестиции и пенсии» и выбрать один из предложенных продуктов.

Пользователи Сбербанк Онлайн теперь могут приобрести онлайн паи одного из 18 открытых ПИФов. Паевые фонды — это доступный способ вложения денег с помощью профессиональных управляющих в ценные бумаги с возможностью получения большего дохода, чем по вкладам. Вложения в такие фонды удобны для тех, кто не готов самостоятельно принимать инвестиционные решения из-за недостатка времени или опыта.

Минимальный порог вложений в ПИФы — всего тысяча рублей. При этом при первичной покупке паев открытых ПИФов в Сбербанк Онлайн отменена комиссия за «вход» (надбавка) в размере 1% от суммы инвестирования. Таким образом, при покупке онлайн доходность одного и того же фонда за один и тот же период для клиента будет выше, чем при открытии в отделении, — за счет более низкой комиссии. Зачисление паев на счет клиента осуществляется в период от одного до трех рабочих дней.

Более подробную информацию о продуктах управляющей компании и условиях инвестирования можно узнать во вкладках соответствующих продуктов в Сбербанк Онлайн, а также на сайте «Сбербанк Управление Активами».
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