Я нашел ошибку
Главные новости: 
Областная научная библиотека открывает серию мастер-классов по скоростному чтению
Областная научная библиотека открывает серию мастер-классов по скоростному чтению
Стартовал второй всероссийский конкурс для регионов на участие в программе БФ Сбербанка Вклад в будущее
Стартовал второй всероссийский конкурс для регионов на участие в программе БФ Сбербанка «Вклад в будущее»
В Самаре моют вагоны метро
В Самаре в рамках месячника моют вагоны метро
В Самаре отметят присоединение Крыма к России
В Самаре отметят присоединение Крыма к России
В Самаре генеральная уборка дома стала доступнее на 16% за год
В Самаре генеральная уборка дома стала доступнее на 16% за год
В Самарской области объявлен жёлтый уровень опасности из-за тумана Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области объявлен жёлтый уровень опасности из-за тумана
Самарская область активно участвует в конкурсе АгроНТИ
Самарская область активно участвует в конкурсе АгроНТИ
В с. Екатериновка Безенчукского района утонул рыбак
В с. Екатериновка Безенчукского района утонул рыбак
сегодня  Вторник, 10 марта, 11:53
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +4 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/03:
USD 67.52
67.52
EUR 75.84
75.84
Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Стартовал второй всероссийский конкурс для регионов на участие в программе БФ Сбербанка «Вклад в будущее»

10 марта 2020 11:23
55
Стартовал второй всероссийский конкурс для регионов на участие в программе БФ Сбербанка Вклад в будущее
Прием заявок на участие во всероссийском конкурсе продлится до 30 марта 2020 года. 

2 марта 2020 года начался прием заявок от органов исполнительной власти в сфере образования субъектов РФ на конкурс, в результате которого будут определены восемь новых участников Программы Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» по развитию личностного потенциала.

Программа реализуется при поддержке Сбербанка. Сейчас ее участниками являются 12 регионов РФ, в том числе Ульяновская область (территория присутствия Поволжского банка ПАО Сбербанк), ставшая победителем в первом всероссийском конкурсе на участие в программе, который прошел в 2019 году.

Программа способствует внедрению средового, компетентностного и персонализированного подходов в образовании и соответствует задачам национального проекта «Образование», основным положениям Указа Президента России № 204 от 7 мая 2018 года и федеральным государственным образовательным стандартам. Программа ориентирована на работу с детьми от 5 до 18 лет и направлена на расширение возможностей ребенка совершать осознанный самостоятельный выбор целей в своей жизни и путей их достижения. Партнерами БФ «Вклад в будущее» в реализации программы является Лаборатория по развитию личностного потенциала в образовании ИСП МГПУ и Международная лаборатория позитивной психологии НИУ ВШЭ.
Заявки на конкурс будет оценивать комиссия, в которую вошли представители Сбербанка, фонда «Вклад в будущее», Агентства стратегических инициатив и организаций-партнеров. Оцениваться будут мотивация органов исполнительной власти участвовать в Программе, опыт реализации масштабных проектов развития и модернизации образования; наличие ИТ-инфраструктуры для обучения, опыта сетевого взаимодействия с педагогическими вузами, колледжами и т.п.

С каждым победителем конкурса будет заключено трехстороннее соглашение между фондом, территориальным или региональным отделением Сбербанка и органом исполнительной власти в сфере образования субъекта РФ. В рамках реализации Программы планируется в каждом регионе подключить не менее 10-ти % общеобразовательных организаций, при этом общее число образовательных организаций не может быть менее 65.
К 2023 году общее количество регионов-участников Программы достигнет 30, количество образовательных организаций превысит 2000.

Прием заявок на участие во всероссийском конкурсе продлится до 30 марта 2020 года. Результаты будут опубликованы на сайте vbudushee.ru до 24 апреля 2020 года.
Заявки на Конкурс принимаются в электронном виде по адресу: lpkonkurs.vbudushee.ru.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Экономика региона
10 марта 2020  10:36
Самарская область активно участвует в конкурсе АгроНТИ
Самарская область активно участвует в конкурсе АгроНТИ
Регистрация участников конкурса 20 февраля-25 марта 2020 г. Экономика региона
77
9 марта 2020  10:57
Время паники: обвал на биржах, за доллар уже дают 73 рубля - все из-за "нефтяной войны" Саудовской Аравии против РФ и коронавируса
Время паники: обвал на биржах, за доллар уже дают 73 рубля - все из-за "нефтяной войны" Саудовской Аравии против РФ и коронавируса
 Цены на нефть в понедельник, 9 марта, упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое в минувшую пятницу завершилось провалом и выходом России из сделки.  Экономика региона
565
6 марта 2020  11:56
«Комитету защиты «Тольяттиазота» от криминала» рабочие завода рассказали об ухудшении финансового положения и серьезном риске аварий
«Комитету защиты «Тольяттиазота» от криминала» рабочие завода рассказали об ухудшении финансового положения и серьезном риске аварий
 Основная тема, затронутая в сообщениях – промышленная безопасность, а, точнее, полное ее отсутствие и игнорирование.  Экономика региона
82
Весь список
Финансы и Банки
10 марта 2020  11:23
Стартовал второй всероссийский конкурс для регионов на участие в программе БФ Сбербанка Вклад в будущее
Стартовал второй всероссийский конкурс для регионов на участие в программе БФ Сбербанка «Вклад в будущее»
Прием заявок на участие во всероссийском конкурсе продлится до 30 марта 2020 года.  Финансы и Банки
55
9 марта 2020  14:04
Ночью стоимость Brent на торгах опускалась ниже $32 за баррель на сообщениях о развале сделки ОПЕК+.
ЦБ временно отказался от закупок иностранной валюты из-за скачков цен на нефть
Ночью стоимость Brent на торгах опускалась ниже $32 за баррель на сообщениях о развале сделки ОПЕК+.  Финансы и Банки
376
7 марта 2020  07:17
Сбербанк запустил специальный сервис, который поможет поздравить вашего дорогого человека в зависимости от интересов и увлечений.
8 Марта: истории, которые могли случиться с каждым из нас
Сбербанк запустил специальный сервис, который поможет поздравить вашего дорогого человека в зависимости от интересов и увлечений.  Финансы и Банки
608
Весь список
Строительство
10 марта 2020  10:11
В Куйбышевском районе хотят построить детский сад с комбинированными группами и яслями
В Куйбышевском районе хотят построить детский сад с комбинированными группами и яслями
Трёхэтажный детский сад, рассчитанный на 330 детей, построят в макрорайоне «АМГРАД», он будет выполнен в европейской стилистике.  Строительство
94
6 марта 2020  11:15
Жилой комплекс Черемшанский в Самаре достроят без парковок
Жилой комплекс «Черемшанский» в Самаре достроят без парковок
Объект передадут Фонду защиты прав дольщиков.  Строительство
772
6 марта 2020  10:23
Самарцы одобрили строительство новой дороги в Кировском районе
Самарцы одобрили строительство новой дороги в Кировском районе
Понадобится ли вырубать деревья для прокладки проезжей части, пока неизвестно. Строительство
576
Весь список
Материалы и технологии
28 февраля 2020  17:34
Каменный шпон. Особенности и преимущества
 Кто не любит красоту натурального камня? Знаете ли вы, что с помощью каменного шпона часто проще и экономичнее получить внешний вид и ощущение натурального... Материалы и технологии
108
17 февраля 2020  18:53
Стальные трубы – особенности
Стальные трубы – особенности
 Есть масса мнений касаемо удобства в эксплуатации и монтажа стальных труб. Материалы и технологии
162
10 февраля 2020  09:28
Особенности металлопроката
 В современном мире важным является металлопрокат. Это – незаменимый компонент в любом сооружении. Его применяют в различных отраслях промышленности. Материалы и технологии
197
Весь список
Налоги
30 декабря 2019  18:52
Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
 Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний. Налоги
283
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1С бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
1049
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
1609
Весь список
Бизнес
7 марта 2020  16:47
Как на ВАЗе уходили от минимализма к модному теперь скевоморфизму для привлечения молодой аудитории.
Как менялся логотип АвтоВАЗа за 50 лет
Как на ВАЗе уходили от минимализма к модному теперь скевоморфизму для привлечения молодой аудитории.   Бизнес
667
5 марта 2020  20:50
Одной из основных тем обсуждения стала реализация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
В горадминистрации прошло заседание Совета по развитию предпринимательства
Одной из основных тем обсуждения стала реализация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской... Бизнес
649
4 марта 2020  17:00
Пункты приема и переработки древесины на территории СО подлежат обязательной постановке на учет в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования СО.
Вниманию владельцев пунктов приема и переработки древесины (пилорам) Самарской области
Пункты приема и переработки древесины на территории СО подлежат обязательной постановке на учет в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и... Бизнес
435
Весь список


Новости компаний
6 марта 2020  12:16
Пакеты, скотч и другая упаковка
 Пакеты существуют довольно давно. Обычно упаковка такого типа широко используются в отрасли. Пакеты делают из полиэтилена – ПНД, его легко можно обработать... Новости компаний
56
5 марта 2020  21:02
Предметы мебели могут опрокинуться и нанести серьёзные травмы детям.
IKEA отзывает около миллиона комодов-убийц
Предметы мебели могут опрокинуться и нанести серьёзные травмы детям.  Новости компаний
631
4 марта 2020  10:29
Стало известно, кто назначен новым заместителем гендиректора РКЦ Прогресс
Стало известно, кто назначен новым заместителем гендиректора РКЦ «Прогресс»
Им стал Владимир Пашистов.  Новости компаний
248
3 марта 2020  20:44
Изначально Apple планировала выпускать iPhone 11 только в Индии. Это был бы первый айфон, который никогда не производился в Китае.
Apple отказалась от производства iPhone 11 в Индии
Изначально Apple планировала выпускать iPhone 11 только в Индии. Это был бы первый айфон, который никогда не производился в Китае. Новости компаний
314
Весь список
IT и Коммуникации
6 марта 2020  12:08
Продвижение сайта. С чего начать
 Внешнее продвижение сайта – это акцент, направленный на внешние факторы, способные оказать влияние на рейтинг ресурса в поисковиках и на его популярность в... IT и Коммуникации
49
2 марта 2020  09:57
Зачем нужно использовать лицензионное ПО
 За последние годы количество компаний, которые используют официальное программное оборудования для обеспечения собственной деятельности увеличивается. IT и Коммуникации
78
28 февраля 2020  17:32
Замена экрана ноутбука или почему ремонт стоить доверить профессионалам
 Проблема с экраном или монитором ноутбука - довольно распространенное явление. Но это не значит, что нужно выкидывать компьютер на свалку.   IT и Коммуникации
103
Весь список
Транспорт
7 марта 2020  11:59
Новая проезжая часть может появиться в Самаре
Новая проезжая часть может появиться в Самаре
Речь идет о второй проезжей части на улице Ново-Вокзальной. Транспорт
832
6 марта 2020  13:36
В Самаре появится новый маршрут ЖК Волгарь - мкр. Южный город-2
В Самаре появится новый маршрут «ЖК Волгарь - мкр. Южный город-2»
Также увеличат количество автобусов на межмуниципальном маршруте № 141. Транспорт
386
6 марта 2020  13:10
Возле "Золотого яблока" в Самаре может появиться пешеходный переход
Возле "Золотого яблока" в Самаре может появиться пешеходный переход
Но переход там должен быть внеуличный — подземный или надземный.  Транспорт
557
6 марта 2020  11:11
На дорогах Самарской области введут ограничения для грузовиков
На дорогах Самарской области введут ограничения для грузовиков
Это позволит обеспечить сохранность дорог в неблагоприятных погодных условиях. Транспорт
567
Весь список
Предпринимательство
7 марта 2020  08:21
Мобильный заработок это реальный шанс заниматься тем, что больше всего любишь и получать за это деньги
 Найти простую и хорошую сферу для зарабатывания денег это то, к чему стремятся, наверное большинство людей.  Предпринимательство
51
17 декабря 2019  21:23
Выгодные займы под залог ПТС от компании
Выгодные займы под залог ПТС от компании "Автозайм"
 Финансовые трудности можно решить множеством способов. Рассказывать о каждом нет смысла. Лучше уделить внимание тому варианту, который гарантирует 100%... Предпринимательство
401
16 декабря 2019  09:25
Крышная установка – особенности
 Для того чтобы заявить о своей продукции либо бренде, привлечь внимание целевой аудитории, разумным решением является  изготовление крышной установки .  Предпринимательство
429
Весь список
Видео
8 марта 2020  12:38
Дмитрий Азаров прочитал для самарчанок стихотворение Р. Рождественского «Красивая женщина-это профессия»
Дмитрий Азаров прочитал для самарчанок стихотворение Р. Рождественского «Красивая женщина-это профессия»
 Видео глава региона разместил в своем инстаграме.
Социум
846
7 марта 2020  09:53
Военные ЦВО необычно поздравили женщин с 8 Марта
Военные ЦВО необычно поздравили женщин с 8 Марта
Они прочитали стихотворение Расула Гамзатова.
Социум
487
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
832
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
1117
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
3128
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1428
Весь список

Фоторепортажи
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
835
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
552
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
863
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
881
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1493
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1988
Весь список

Мероприятия
В Самаре отметят присоединение Крыма к России
В Самаре выступит академический ансамбль танца «Алан» из Владикавказа
В Самаре состоялась церемония открытия и старт лыжной гонки на призы газеты "Волжская коммуна"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные