Сбербанк запустил обслуживание корпоративных клиентов в WhatsApp

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Сбербанк предложил своим корпоративным клиентам новый сервис — обслуживание в WhatsApp. Теперь предприниматели могут обмениваться с банком сообщениями для быстрого и удобного получения консультаций по оформлению продуктов и услуг в интернет-мессенджере WhatsApp.Самыми распространенными темами обращений на текущий момент являются оформление кредита для бизнеса, а также открытие расчетного счета и подбор подходящего пакета услуг по расчетно-кассовому обслуживанию.С момента запуска количество обращений в канал выросло до 200 ежедневно, и цифра продолжает расти, что свидетельствует о заинтересованности предпринимателей и владельцев бизнеса в использовании WhatsApp для взаимодействия с банком. Обратиться в банк по новому каналу можно с помощью ярлыка на страницах мобильной версии сайта или написав в WhatsApp напрямую по номеру 8 (495) 665-57-77. Консультации осуществляются в круглосуточном режиме.