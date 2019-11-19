Я нашел ошибку
Главные новости: 
Каждый пообещал с достоинством нести звание курсанта, строго выполнять устав Лицея, дорожить честью курса, хорошо учиться, быть честным с товарищами и верно служить Отечеству.
В Самаре 85 курсантов Лицея государственной службы и правоохранительных органов приняли торжественное обещание
Водитель, бросив автомобиль, с места происшествия скрылся.
В Самарской области полиция разыскивает подозреваемого в совершении смертельного ДТП
Участие жителей Сызрани в акции «В Новый год - без долгов!» стало возможным после присвоения «Т Плюс» статуса ЕТО в зоне теплоснабжения Сызранской ТЭЦ.
Жители Сызрани впервые могут принять участие в акции «В Новый год – без долгов!»
При формировании главного финансового документа региона были учтены просьбы жителей губернии, депутатов, а также глав городов и районов.
Бюджет Самарской области на 2020 и плановый период 2021-2022 годов принят в первом чтении
Замполпреда подчеркнул, что подготовка регионов округа к отопительному сезону и его прохождение находится на особом контроле аппарата полномочного представителя.
Алексей Кузьмицкий: готовность регионов ПФО к отопительному сезону составляет порядка 100%
В районе стрелки рек Самары и Волги могут построить метро
В районе стрелки рек Самары и Волги могут построить метро
В регионах отказываются наводить порядок с дорожными камерами
В регионах отказываются наводить порядок с дорожными камерами
Сбербанк запустил обслуживание корпоративных клиентов в WhatsApp
Сбербанк запустил обслуживание корпоративных клиентов в WhatsApp
сегодня  Вторник, 19 ноября, 15:15
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/11:
USD 63.75
-0.14
EUR 70.53
0.12
Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк запустил обслуживание корпоративных клиентов в WhatsApp

19 ноября 2019 13:47
69
Сбербанк запустил обслуживание корпоративных клиентов в WhatsApp
Самая распространенная тема консультаций — оформление кредита для бизнеса.

Сбербанк предложил своим корпоративным клиентам новый сервис — обслуживание в WhatsApp. Теперь предприниматели могут обмениваться с банком сообщениями для быстрого и удобного получения консультаций по оформлению продуктов и услуг в интернет-мессенджере WhatsApp.
Самыми распространенными темами обращений на текущий момент являются оформление кредита для бизнеса, а также открытие расчетного счета и подбор подходящего пакета услуг по расчетно-кассовому обслуживанию.

С момента запуска количество обращений в канал выросло до 200 ежедневно, и цифра продолжает расти, что свидетельствует о заинтересованности предпринимателей и владельцев бизнеса в использовании WhatsApp для взаимодействия с банком. Обратиться в банк по новому каналу можно с помощью ярлыка на страницах мобильной версии сайта или написав в WhatsApp напрямую по номеру 8 (495) 665-57-77. Консультации осуществляются в круглосуточном режиме.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
19 ноября 2019  13:36
Самарскую Клинику сердца планируют выкупить за 1,5 миллиарда рублей
Самарскую «Клинику сердца» планируют выкупить за 1,5 миллиарда рублей
Деньги спасут компанию Сергея Шатило от банкротства. Экономика региона
91
19 ноября 2019  13:33
Среднюю зарплату в Самарской области хотят поднять до 33.1 тысячи рублей
Среднюю зарплату в Самарской области хотят поднять до 33.1 тысячи рублей
Из бюджета на это выделят полтора миллиарда рублей. Экономика региона
86
19 ноября 2019  12:52
В Самарской Губдуме в первом чтении приняли проект областного бюджета.
В Самарской Губдуме в первом чтении приняли проект областного бюджета
Вводятся новые меры социальной поддержки. Экономика региона
91
Весь список
Финансы и Банки
19 ноября 2019  13:47
Сбербанк запустил обслуживание корпоративных клиентов в WhatsApp
Сбербанк запустил обслуживание корпоративных клиентов в WhatsApp
Самая распространенная тема консультаций — оформление кредита для бизнеса. Финансы и Банки
69
18 ноября 2019  17:03
Обучение на фондовом рынке – гарантия финансового успеха
 Сегодня работа в сети Интернет является очень ответственной и интересной деятельностью, которая может приносить и большую финансовую прибыль. Финансы и Банки
38
18 ноября 2019  16:29
Максимальный размер поощрения в рамках акции может достигать 5000 бонусов СПАСИБО.
«Спасибо от Сбербанка» начислит до 15% бонусов при оплате покупок по QR-коду
Максимальный размер поощрения в рамках акции может достигать 5000 бонусов СПАСИБО.   Финансы и Банки
329
Весь список
Строительство
19 ноября 2019  14:03
В районе стрелки рек Самары и Волги могут построить метро
В районе стрелки рек Самары и Волги могут построить метро
Подведены итоги торгов на подготовку документации для внесения изменений в проект планировки территории центра Самары. Строительство
89
16 ноября 2019  10:27
Единый реестр самостроев начнет свою работу 1 января 2020 года
Единый реестр самостроев начнет свою работу 1 января 2020 года
Об этом на совещании по вопросам проблемы самостроев в Сочи заявил глава Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор. Строительство
487
15 ноября 2019  10:42
В Самаре добиваются остановки незаконной стройки у центрального автовокзала
В Самаре добиваются остановки незаконной стройки у центрального автовокзала
Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн. Строительство
244
Весь список
Материалы и технологии
2 ноября 2019  18:00
Применение мрамора
 Мрамор – природный камень, состоящий из карбоната кальция, кальцита, доломита и примеси других минералов и веществ, которые влияют на его дополнительные... Материалы и технологии
96
1 ноября 2019  17:50
В каждом торговом центре должна быть мощная система вентиляции
 В любом торговом центре постоянно находится не только много посетителей, но и разного обслуживающего персонала.  Материалы и технологии
86
22 октября 2019  21:23
Установочное кольцо
Установочное кольцо
 Установочные кольца — это тип деталей, широко используемых в приборостроении, машиностроении, автомобильной промышленности и других отраслях, связанных с... Материалы и технологии
113
Весь список
Налоги
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1С бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
293
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
923
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1953
Весь список
Бизнес
18 ноября 2019  17:50
Конкурсные управляющие «Стальмонтаж-Электростали» и СК «Татдорстрой» параллельно добиваются снятия друг друга.
Банкротящиеся строители развернули борьбу за кровлю «Самара Арены»
Конкурсные управляющие «Стальмонтаж-Электростали» и СК «Татдорстрой» параллельно добиваются снятия друг друга.  Бизнес
409
13 ноября 2019  20:37
Самара станет тридцатым городом, где появится ресторан быстрого питания, лицом которого является хип-хоп исполнитель Тимати.
Терентьев привел «Black Star Burger» в Самару
Самара станет тридцатым городом, где появится ресторан быстрого питания, лицом которого является хип-хоп исполнитель Тимати.   Бизнес
396
12 ноября 2019  11:41
В трех самарских МФЦ можно открыть Бизнес под ключ
В трех самарских МФЦ можно открыть «Бизнес под ключ»
  В трех самарских МФЦ можно открыть «Бизнес под ключ» Теперь сервисы, связанные с открытием своего дела, стали доступны в одном окне. Бизнес
243
Весь список


Новости компаний
18 ноября 2019  12:06
В Самаре определены лучшие электромонтеры Т Плюс
В Самаре определены лучшие электромонтеры «Т Плюс»
Все участники продемонстрировали достойный результат. Новости компаний
224
17 ноября 2019  16:49
Способ "позволяет развертывать сеть сбора телеметрии в кратчайшие сроки... практически на любом транспортном средстве и осуществлять наблюдение за состоянием любых объектов".
В "Роскосмосе" придумали новый способ контроля за состоянием ракет
Способ "позволяет развертывать сеть сбора телеметрии в кратчайшие сроки... практически на любом транспортном средстве и осуществлять наблюдение за состоянием... Новости компаний
341
15 ноября 2019  23:57
К такому решению компания пришла после доклада Центра по контролю и профилактике заболеваний США, которое сообщило о 42 смертях после вейпов.
Apple массово удаляет приложения для вейперов после смерти 42 человек
К такому решению компания пришла после доклада Центра по контролю и профилактике заболеваний США, которое сообщило о 42 смертях после вейпов.   Новости компаний
601
15 ноября 2019  22:31
Первая серия выйдет летом 2020 года.
"Союзмультфильм" объявил о запуске нового цикла "Ну, погоди!"
Первая серия выйдет летом 2020 года.   Новости компаний
525
Весь список
IT и Коммуникации
16 ноября 2019  09:17
Быстрый и качественный ремонт компьютеров
 Для многих современных людей поломка ноутбука или компьютера является трагедией.  IT и Коммуникации
47
23 октября 2019  23:55
Индивидуальные IP адреса – особенности
 Индивидуальные прокси востребованы и популярны. На сайте  proxyline.net  вы сможете купить или арендовать на выгодных условиях индивидуальный анонимный IP... IT и Коммуникации
114
21 октября 2019  23:35
Виды и особенности чехлов для iPhone
 Существует масса разнообразных чехлов для iPhone, которые способны обеспечить защиту устройству и создают дополнительно привлекательный вид для айфона.  IT и Коммуникации
131
Весь список
Транспорт
19 ноября 2019  13:53
В регионах отказываются наводить порядок с дорожными камерами
В регионах отказываются наводить порядок с дорожными камерами
В Самарской области комплексы фото- и видеофиксации несоблюдения правил дорожного движения устанавливали с нарушениями.  Транспорт
85
19 ноября 2019  13:43
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Количество мест в представленном прототипе осталось традиционным. Транспорт
81
19 ноября 2019  12:57
В ГИБДД объяснили высокую смертность на российских дорогах
В ГИБДД объяснили высокую смертность на российских дорогах
Глава ГИБДД России назвал причиной размер страны и протяженность трасс. Транспорт
96
19 ноября 2019  12:55
Россияне смогут покупать себе красивые номера авто
Россияне смогут покупать себе "красивые" номера авто
Утверждается, что данное нововведение создаст ограничения для участников теневого рынка. Транспорт
119
Весь список
Предпринимательство
4 октября 2019  15:17
Печать каталогов в типографии — какие плюсы услуги?
 Реклама — двигатель торговли.Чем ярче и качественнее она будет — тем больше обратит на себя внимание покупателя и увеличит его лояльность к торговой... Предпринимательство
203
28 августа 2019  00:19
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
377
15 июля 2019  16:38
Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
637
Весь список
Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
266
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
265
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
535
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
682
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
497
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
368
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
482
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1552
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2147
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1459
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1758
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1939
Весь список

Мероприятия
В Самаре 85 курсантов Лицея государственной службы и правоохранительных органов приняли торжественное обещание
Спецназ России и Узбекистана провел совместную операцию в тылу противника на учении под Самарой
Самарцев приглашают на межнациональный городской праздник «Народы Самары - единая семья»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные