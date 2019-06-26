Сбербанк запустил для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей программу «Бизнес-кешбэк»
26 июня 2019 13:54
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Сбербанк запустил «Бизнес-кешбэк» — программу для держателей бизнес-карт, которая позволяет зарабатывать на корпоративных покупках. Программа доступна держателям всех бизнес-карт: дебетовой, премиальной, моментальной, цифровой и кредитной. Подключиться к программе «Бизнес-кешбэк» можно бесплатно в Сбербанк Бизнес Онлайн в соответствующем разделе.
За все расчеты по карте в интернет-магазинах и торговых сетях на специальный бонусный счет зачисляются баллы в размере 1% от суммы покупки при оплате кредитной бизнес-картой и 0,5% — по остальным видам карт. После накопления 3000 баллов их можно конвертировать в рубли в личном кабинете по курсу: один балл — один рубль РФ, средства будут зачислены на расчетный счет компании. Интернет-банк «Сбербанк Бизнес Онлайн» предоставляет возможность узнать баланс и историю начислений в любой момент.
Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:
«В течение года мы провели для держателей бизнес-карт различные акции с кешбэком, чтобы понять, что для клиентов наиболее важно. Наблюдая рост спроса на эти активности и постоянное увеличение количества участников, мы решили сделать постоянную программу для наших клиентов. Теперь использовать бизнес-карту стало еще выгоднее — набранные баллы конвертируются в рубли и зачисляются на расчетный счет компании».
Осуществлять все необходимые покупки для нужд организации можно в любое время, без выдачи сотрудникам наличных под отчет и оформления платежных поручений. Карту можно использовать для представительских и командировочных расходов, расчетов с партнерами, снятия наличных в банкоматах, проведения других операций.
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