Сбербанк проведет лекции по актуальным финансовым инструментам в вузах страны

100

22-30 января Сбербанк проведет в российских вузах лекции «Как стать финансово грамотным человеком». Акция приурочена к Дню студента, который отмечается 25 января. В мероприятии примут участие более 100 российских вузов страны.Эксперты Сбербанка расскажут студентам об основах финансовой грамотности, личном финансовом планировании, современных инструментах на рынке, о способах получение не только текущих доходов, но и формировании капитала для будущей пенсии. Получение любого дохода неразрывно связано с риском. В ходе лекции студенты узнают, какие финансовые риски существуют, как ими можно управлять, как избежать риска мошенничества и какие методы социальной инженерии используют преступники., Председатель Поволжского банка Сбербанка:«Сегодня цифровизация прочно входит во все сферы нашей жизни, в том числе и в финансовую. Банковские услуги становятся доступнее, развиваются дистанционные каналы обслуживания, и поэтому особенно важно, чтобы граждане эффективно, а главное безопасно, использовали новые инструменты. Также мы видим, что сегодня клиенты более рационально подходят к выбору банковских продуктов и услуг, стремятся детально изучать риски и возможности. Понимая этот запрос, мы принимаем активное участие в мероприятиях, направленных на повышение информированности наших клиентов в данной сфере».