Сбербанк признан лучшим банком Центральной и Восточной Европы в 5 номинациях по версии журнала Global Finance

Сбербанк признан лучшим банком Центральной и Восточной Европы по версии журнала Global Finance сразу в пяти категориях.Цифровые решения Сбербанка для корпоративных клиентов были признаны победителями в номинациях «Лучшие сервисы по управлению инвестициями» (Best Investment Management Services), «Лучшие онлайн-сервисы казначейства» (Best Online Treasury Services) и «Лучший в области маркетинга и услуг в социальных медиа» (Best in Social Media Marketing and Services). Кроме того, ранее Global Finance признал Сбербанк лучшим контрагентом в России в рамках конкурса Best Treasury & Cash Management Banks And Providers 2019.Розничный цифровой банк Сбербанка получил награды Global Finance в номинациях «Лучшее решение для оплаты счетов» (Best Bill Payment & Presentment) и «Лучшая информационная безопасность и предотвращение фрода» (Best Information Security and Fraud Management).Завоевать первые места в категориях Best Investment Management Services и Best Online Treasury Services удалось благодаря усовершенствованию онлайн-сервисов для юридических лиц. Регулирование и технологии в финансовом секторе меняются все более быстрыми темпами, а бизнес-среда становится все более конкурентной. В таких условиях вопрос эффективного управления денежными средствами корпораций становится все более актуальным, и банк стремится обеспечить российский бизнес лучшими продуктами и услугами для решения их бизнес-задач. Яркий пример — платформа Sberbank Markets, когда в одном окне клиенты получают технологичное рабочее пространство для управления валютными рисками и ликвидностью компании в режиме онлайн.Лидерство в категории Best in Social Media Marketing and Services обусловлено тем, что банк эффективно взаимодействует с предпринимателями в социальных сетях, используя инструменты нативной рекламы, ситуативного маркетинга, реализуя масштабные спецпроекты, такие как «Теперь Я босс! Своего дела». Коммуницируя в социальных медиа, банк стремится помогать действующим бизнесменам, предлагая решения и концентрируя полезный опыт в сообществах «Сбербанк для бизнеса», вдохновлять потенциальных предпринимателей в пабликах «Свое дело» и транслировать знания от «Деловой среды». Как результат, число подписчиков сообществ банка для бизнеса неуклонно растет и уже превысило полмиллиона.Сервисы платежей и переводов Сбербанка уже неоднократно удостаивались награды в номинации Best Bill Payment & Presentment. Это четвертый раз, когда платежные сервисы и переводы Сбербанка получают международное признание.Платежами и переводами Сбербанка ежемесячно пользуется более 60 млн человек. Сбербанк стремится предоставить каждому клиенту лучший клиентский опыт. Оплатить счет в приложении можно всего за несколько секунд по штрихкоду, просто отсканировав квитанцию, не заполняя реквизиты вручную. Если это регулярный платеж клиента, то новый персонализированный сервис «Мои операции» отобразит заранее подготовленные к оплате счета и предложит оплатить их в один клик. Услуга по автоматической оплате счетов — «Автоплатеж» — продолжает развиваться. В 2018 году их количество превысило 50 млн, и сегодня каждый пятый регулярный платеж в банке совершается таким образом.Сервис переводов по номеру телефона давно стал неотъемлемой частью жизни почти каждого владельца карты Сбербанка. За прошедший год он «вышел из дома»: теперь переводы от партнеров делать так же легко и просто, как внутри Сбербанка. Кроме того, был запущен ряд новых сервисов: переводы до востребования, переводы в Европу, переводы в СНГ.Первое место в категории Best Information Security and Fraud Management Сбербанк занял благодаря зрелой экосистеме кибербезопасности, включающей в себя основанную на искусственном интеллекте систему антифрода, высокотехнологичный Центр киберзащиты, систему управления киберрисками, безопасность продуктов, работу по формированию культуры кибербезопасности.Журнал Global Finance — одно из старейших и самых уважаемых отраслевых изданий в международном банковском сообществе. В своем анализе журнал принимает во внимание как количественные факторы, так и субъективные критерии. В числе объективных критериев — стратегия привлечения и обслуживания клиентов в цифровой среде, рост базы пользователей, функциональность цифровых продуктов, а также развитие новых направлений бизнеса и инновационных сервисов. Субъективные критерии включают мнения аналитиков, банковских консультантов и других отраслевых профессионалов международного уровня.Победители премии Global Finance выбираются среди финансовых организаций более чем в 150 странах Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Америки и Западной Европы.