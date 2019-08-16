Сбербанк признан лучшим банком Центральной и Восточной Европы в 5 номинациях по версии журнала Global Finance
16 августа 2019 10:52
42
Сбербанк признан лучшим банком Центральной и Восточной Европы по версии журнала Global Finance сразу в пяти категориях.
Цифровые решения Сбербанка для корпоративных клиентов были признаны победителями в номинациях «Лучшие сервисы по управлению инвестициями» (Best Investment Management Services), «Лучшие онлайн-сервисы казначейства» (Best Online Treasury Services) и «Лучший в области маркетинга и услуг в социальных медиа» (Best in Social Media Marketing and Services). Кроме того, ранее Global Finance признал Сбербанк лучшим контрагентом в России в рамках конкурса Best Treasury & Cash Management Banks And Providers 2019.
Розничный цифровой банк Сбербанка получил награды Global Finance в номинациях «Лучшее решение для оплаты счетов» (Best Bill Payment & Presentment) и «Лучшая информационная безопасность и предотвращение фрода» (Best Information Security and Fraud Management).
Завоевать первые места в категориях Best Investment Management Services и Best Online Treasury Services удалось благодаря усовершенствованию онлайн-сервисов для юридических лиц. Регулирование и технологии в финансовом секторе меняются все более быстрыми темпами, а бизнес-среда становится все более конкурентной. В таких условиях вопрос эффективного управления денежными средствами корпораций становится все более актуальным, и банк стремится обеспечить российский бизнес лучшими продуктами и услугами для решения их бизнес-задач. Яркий пример — платформа Sberbank Markets, когда в одном окне клиенты получают технологичное рабочее пространство для управления валютными рисками и ликвидностью компании в режиме онлайн.
Лидерство в категории Best in Social Media Marketing and Services обусловлено тем, что банк эффективно взаимодействует с предпринимателями в социальных сетях, используя инструменты нативной рекламы, ситуативного маркетинга, реализуя масштабные спецпроекты, такие как «Теперь Я босс! Своего дела». Коммуницируя в социальных медиа, банк стремится помогать действующим бизнесменам, предлагая решения и концентрируя полезный опыт в сообществах «Сбербанк для бизнеса», вдохновлять потенциальных предпринимателей в пабликах «Свое дело» и транслировать знания от «Деловой среды». Как результат, число подписчиков сообществ банка для бизнеса неуклонно растет и уже превысило полмиллиона.
Сервисы платежей и переводов Сбербанка уже неоднократно удостаивались награды в номинации Best Bill Payment & Presentment. Это четвертый раз, когда платежные сервисы и переводы Сбербанка получают международное признание.
Платежами и переводами Сбербанка ежемесячно пользуется более 60 млн человек. Сбербанк стремится предоставить каждому клиенту лучший клиентский опыт. Оплатить счет в приложении можно всего за несколько секунд по штрихкоду, просто отсканировав квитанцию, не заполняя реквизиты вручную. Если это регулярный платеж клиента, то новый персонализированный сервис «Мои операции» отобразит заранее подготовленные к оплате счета и предложит оплатить их в один клик. Услуга по автоматической оплате счетов — «Автоплатеж» — продолжает развиваться. В 2018 году их количество превысило 50 млн, и сегодня каждый пятый регулярный платеж в банке совершается таким образом.
Сервис переводов по номеру телефона давно стал неотъемлемой частью жизни почти каждого владельца карты Сбербанка. За прошедший год он «вышел из дома»: теперь переводы от партнеров делать так же легко и просто, как внутри Сбербанка. Кроме того, был запущен ряд новых сервисов: переводы до востребования, переводы в Европу, переводы в СНГ.
Первое место в категории Best Information Security and Fraud Management Сбербанк занял благодаря зрелой экосистеме кибербезопасности, включающей в себя основанную на искусственном интеллекте систему антифрода, высокотехнологичный Центр киберзащиты, систему управления киберрисками, безопасность продуктов, работу по формированию культуры кибербезопасности.
Журнал Global Finance — одно из старейших и самых уважаемых отраслевых изданий в международном банковском сообществе. В своем анализе журнал принимает во внимание как количественные факторы, так и субъективные критерии. В числе объективных критериев — стратегия привлечения и обслуживания клиентов в цифровой среде, рост базы пользователей, функциональность цифровых продуктов, а также развитие новых направлений бизнеса и инновационных сервисов. Субъективные критерии включают мнения аналитиков, банковских консультантов и других отраслевых профессионалов международного уровня.
Победители премии Global Finance выбираются среди финансовых организаций более чем в 150 странах Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Америки и Западной Европы.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
16 августа 2019 10:43
По различным данным, дефицит в фонде составляет от 3,5 до 4 млрд рублей. Экономика региона
68
15 августа 2019 13:13
Скошено свыше 84 тыс. га естественных и сеяных трав. Экономика региона
247
15 августа 2019 09:43
В этом году будет обучено не менее 1076 человек. Экономика региона
238
Финансы и Банки
16 августа 2019 10:52
Это четвертый раз, когда платежные сервисы и переводы Сбербанка получают международное признание. Финансы и Банки
42
15 августа 2019 15:10
Это позволяет жителям регионов иметь свободный доступ к наличным средствам даже там, где нет поблизости банкоматов. Финансы и Банки
286
14 августа 2019 17:35Быстрый поиск надежных микрофинансовых организаций
Порой мы сталкиваемся с ситуациями, когда нам срочно требуется определенная сумма денег, которой нет под рукой. И чаще всего мы обращаемся в банки и кредитные... Финансы и Банки
56
Строительство
16 августа 2019 10:12
Он будет возведен в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». Строительство
73
14 августа 2019 10:51
Сейчас происходит регистрация договоров. Строительство
332
13 августа 2019 13:47
Заявление на использование земли под строительство уже подали в городскую администрацию. Строительство
348
Материалы и технологии
8 июля 2019 17:17Интересная информация о металлах
Люди знают о металлах на протяжении длительного периода времени. Причем существует много интересных сведений о них, о которых известно не всем. Материалы и технологии
172
24 июня 2019 09:43Кабельно-проводниковая продукция
Кабели, а также провода - основа для каждой сети - как силовой, так и осветительной. Материалы и технологии
197
5 июня 2019 17:45Электрические изоляторы – различия, материалы и сферы применения
В ряду электроизоляционных материалов техническая керамика применяется в особо ответственных узлах, работающих в экстремальных условиях. Роль керамики в... Материалы и технологии
798
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
570
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1673
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
3148
Бизнес
14 августа 2019 17:39
Потребление меда в России весьма стабильно, объем поставок на экспорт несущественный, поэтому главный фактор, который влияет на его стоимость - это погодные... Бизнес
351
14 августа 2019 14:09
Цель визита — обсуждение экспортных возможностей из России в КНР. Бизнес
357
8 августа 2019 14:15
Он должен усовершенствовать цифровую экономику, позволив задействовать устройства "Интернета вещей". Бизнес
520
Новости компаний
14 августа 2019 09:34
Самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации делает ставку на среднее управленческое звено в производстве. Новости компаний
202
12 августа 2019 19:45
На первом этапе проекта, в текущем году, оператор подключит к сети передачи данных 276 учреждений. Новости компаний
329
12 августа 2019 11:26
За это время проводилась плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы. Новости компаний
292
9 августа 2019 22:52
Калашников планирует продавать электромобиль только крупным компаниям, в широкую розницу он не поступит. Новости компаний
505
IT и Коммуникации
22 июля 2019 21:24Видеомастер. Почувствуйте себя повелителем видео
Возможности современных смартфонов поражают воображение. С их помощью можно снимать и монтировать любые видеоклипы. IT и Коммуникации
128
12 июля 2019 11:32Как вылечить компьютер от вирусов
Маленькие, но очень опасные вредоносные программы, которые написаны специально для нанесения вреда пользователям или данным на компьютере, становятся все... IT и Коммуникации
181
18 апреля 2019 09:19Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
376
Транспорт
16 августа 2019 09:36
Там ведутся ремонтные работы. Транспорт
242
15 августа 2019 13:28
Их количество пока не известно. Транспорт
283
15 августа 2019 10:48
На пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной велся ремонт на теплосетях. Транспорт
272
15 августа 2019 10:40
О сроках возобновления сообщения пока не сообщается. Транспорт
225
Предпринимательство
15 июля 2019 16:38Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
221
18 июня 2019 22:58
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Предпринимательство
244
7 июня 2019 16:31
Компания SAP, созданная в 1972 году, предлагает широкий выбор инновационных программных продуктов. Предпринимательство
267
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
441
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
971
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
537
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
645
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
560
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
467
Фоторепортажи
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
541
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
368
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
541
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
897
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
872
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
812
Мероприятия