Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области

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Представители Сбербанка приняли участие в стратегической сессии «Цифровая прокачка региона. Самарская область», которая собрала более 200 федеральных и региональных экспертов.Стратегическая сессия состоялась 26 сентября в технопарке «Жигулевская долина». Она была организована Правительством региона, проектным офисом цифрового развития Самарской области и АНО «Цифровая экономика» в рамках формирования эффективных практик в реализации национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.Представители Сбербанка приняли участие в работе секций «Промышленность» и «Строительство», на которых были выявлены приоритетные задачи региона и намечены пути их решения с помощью онлайн-сервисов и цифровых платформ, которые можно будет запустить в 2019-2024 гг.Сбербанк представил собственные сервисы, а также сервисы и продукты, входящие в экосистему банка. В качестве ключевых решений, призванных помочь в решении задач области и предприятий, расположенных на ее территории, были предложены сервисы ЦОД, аналитики Big Data, биометрической идентификации и многие другие.В рамках стратегической сессии также было проведено первое заседание рабочей группы с участием представителей департамента информационных технологий и связи Самарской области, Научно-образовательного центра Самарской области, ПАО Сбербанк и компании, входящей в экосистему Сбербанка, ООО «Облачные технологии». В соответствии с поручением Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова была образована межведомственная рабочая группа по вопросам изучения возможности взаимодействия НОЦ Самарской области с ООО «Облачные технологии» по использованию сервисов искусственного интеллекта в проектах цифровой трансформации региона.