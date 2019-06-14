Сбербанк предоставляет гарантию «Заводу ЖБИ Флоркон» для обеспечения займа, выданного Фондом развития моногородов

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Сбербанк и ООО «ЗАВОД ЖБИ ФЛОРКОН» подписали договор о выдаче банковской гарантии в размере 75 млн рублей для обеспечения займа, предоставленного заводу Фондом развития моногородов (МОНОГОРОДА.РФ). Это одна из первых сделок в рамках льготной программы Фонда по выдаче беспроцентных замов. Полная сумма займа у МОНОГОРОДА.РФ на реализацию инвестпроекта составила 249,5 млн рублей.Кредитные средства предназначены для строительства на территории Тольятти современного инновационного комплекса по производству высокотехнологичных сборных железобетонных изделий из самоуплотняющегося бетона. Предполагается, что завод будет запущен в 2020 году и обеспечит городу 124 новых рабочих мест. Заем предоставляется сроком на 8 лет., вице-президент Сбербанка:«Сбербанк стал первым финансовым институтом, предоставившим подобную гарантию по программе на территории Самарской области. Такие проекты, позволяющие создавать новые рабочие места и выводить на качественно новый уровень национальную промышленность, будут всегда приоритетными для Сбербанка»., заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ:«Благодаря реализации инвестпроекта в Тольятти будет создано новое высокотехнологичное производство, которое даст городу свыше 120 новых рабочих мест. Для Фонда это первая сделка с гарантиями сразу двух кредитных организаций - Сбербанка и Корпорации МСП»., заместитель главы г. Тольятти по финансам, экономике и развитию:«Мы очень рассчитываем на то, что в ближайшее время предприятие приступит к реализации проекта. Запуск завода позволит создать новые рабочие места и обеспечить конкурентоспособность строительной отрасли».Фото pixabay.com