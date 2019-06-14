Сбербанк предоставляет гарантию «Заводу ЖБИ Флоркон» для обеспечения займа, выданного Фондом развития моногородов
14 июня 2019 11:21
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Сбербанк и ООО «ЗАВОД ЖБИ ФЛОРКОН» подписали договор о выдаче банковской гарантии в размере 75 млн рублей для обеспечения займа, предоставленного заводу Фондом развития моногородов (МОНОГОРОДА.РФ). Это одна из первых сделок в рамках льготной программы Фонда по выдаче беспроцентных замов. Полная сумма займа у МОНОГОРОДА.РФ на реализацию инвестпроекта составила 249,5 млн рублей.
Кредитные средства предназначены для строительства на территории Тольятти современного инновационного комплекса по производству высокотехнологичных сборных железобетонных изделий из самоуплотняющегося бетона. Предполагается, что завод будет запущен в 2020 году и обеспечит городу 124 новых рабочих мест. Заем предоставляется сроком на 8 лет.
Андрей Шаров, вице-президент Сбербанка:
«Сбербанк стал первым финансовым институтом, предоставившим подобную гарантию по программе на территории Самарской области. Такие проекты, позволяющие создавать новые рабочие места и выводить на качественно новый уровень национальную промышленность, будут всегда приоритетными для Сбербанка».
Ирина Макиева, заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ:
«Благодаря реализации инвестпроекта в Тольятти будет создано новое высокотехнологичное производство, которое даст городу свыше 120 новых рабочих мест. Для Фонда это первая сделка с гарантиями сразу двух кредитных организаций - Сбербанка и Корпорации МСП».
Алексей Бузинный, заместитель главы г. Тольятти по финансам, экономике и развитию:
«Мы очень рассчитываем на то, что в ближайшее время предприятие приступит к реализации проекта. Запуск завода позволит создать новые рабочие места и обеспечить конкурентоспособность строительной отрасли».
Фото pixabay.com
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